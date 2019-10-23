放空美債跌一跤 橋水旗艦基金Pure Alpha 9月持續虧損

由於美中貿易戰的緊張氣氛，全球公債殖利率在 8 月份走低，也讓避險基金橋水因放空美債而蒙受虧損，然而，雖然 9 月公債市場有所下跌，但橋水基金在 9 月也沒能回補虧損。

《ZeroHedge》報導，橋水基金創辦人 Ray Dalio 所管理的 Pure Alpha 基金，至今年 9 月底為止虧損 2.3%，而虧損主因則在於 8 月的資產布局不利。因為歐洲和日本央行都在 8 月進一步降息擴大負利率，使得全球公債殖利率也隨之走低。

今年以來，Pure Alpha 基金不但跑輸大盤，表現也不如其他同儕；去年同期，該基金報酬率有 6.4%，使得今年表現更顯不佳。其實在 9 月份，它曾一度上漲 3.8% 收復部份跌幅，但 10 月初市場氣氛低迷，使該基金又回落 0.5%。

在 2018 年，Dalio 的操盤績效非常亮眼，即使扣掉管理費用，投資人還獲得 14.6% 的報酬率。但今年情況卻大反轉，今年至今虧損了 2.74%。

不少像 Dalio 這樣極富經驗的基金經理人，在今年都栽了跟頭，拿不出去年那樣亮麗的績效。市場情緒波動過大，容易受到川普推特影響，是主因之一。今年上半年，Pure Alpha 基金虧損 4.9%，是近 20 年來表現最差的上半年。

Pure Alpha 績效月度表現 圖片：Zerohedge

在 8 月接受電視媒體的訪問中，Dalio 預測，全球在未來 2 年內陷入衰退的機率為 40%；他也提出警告，各國央行彈藥幾乎已經用罄。

在此之後，雖然 Dalio 預估發生經濟衰退的機率變得較低，但他仍然認為， 1937 年大蕭條可能重演。在上周的國際貨幣基金會與世界銀行年會上，Dalio 將現今的情況稱為「大萎靡 (great sag)」，因為貨幣政策能發揮的作用已愈來愈低。

至於 Dalio 的另一檔被動型基金 All-Weather fund，在波動加大的市場中表現反而相對的好，至今年 9 月底為止，報酬率為 13.6%。