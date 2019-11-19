美股迭創新高 華爾街大空頭也轉多

摩根士丹利分析師 Michael Wilson 在一份最新報告中開始一改看空美股立場轉而看多，Michael Wilson 曾準確地預測 2018 年的美股兩次大跌。

Michael Wilson 在一份最新報告中表示，標準普爾 500 指數的年底目標價，最理想的情況可能超過 3250 點，較大盤基準當前水平 3122 點高出 4% 以上。

今年以來，標普 500 指數幾乎上漲 25%，道瓊​工業指數上漲超過 20%，而以科技股為主的那斯達克綜合指數漲幅接近 29%。

Wilson 之前的年度標普 500 指數目標價一直在 2700 至 2750 點間，並且他一直在證明美股正在經歷「滾動熊市」。

那麼為何他會改變心意和立場呢？

Wilson 在週一 (18 日) 的報告中寫道：「由於聯準會 (Fed) 的迅速行動和貿易緊張局勢的改善，我們認為，明年美國將避免衰退。」

隨著聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在連續 3 次會議中分別降息 25 基點，將聯邦基金利率降至 1.50-1.75% 區間，Wilson 和大摩都認為標普 500 指數在樂觀的條件下可能上升至 3250 點或更高。他的基本假設為 3000 點，最壞的估計是 2750 點，大約較其先前的目標價提高約 10%。

摩根士丹利的分析師們認為，美國將可避開衰退，但他們仍然預期企業財報將出現所謂的獲利衰退，也就是是連續 2 季獲利下降。

早在 2018 年 9 月，就在美股經歷 1 月大跌 10%、於 2 月由修正中復甦過來之際，Wilson 也曾發出預警看法。

在 2018 年 7 月，Wilson 預測美股將出現數月來最大的回調，因為漲勢已現「疲憊」。他隨後寫道：「我們的底線是，我們認為賣壓才剛剛開始，自 2 月以來，這是最大的修正。」

在這兩次美股走勢中，他的預測被證明是正確的，但是他最近預測股指會下跌的說法並沒有實現。

隨著美股反彈至創紀錄水平，驅使部分投資人開始質疑股票估值是否變得過高，特別是考慮到即將到來的獲利前景不佳以及中美之間的貿易協議尚未實現。

在這種背景下，Wilson 的團隊更青睞價值戰略，也就是側重某些指標價格遭低估的資產，而不是那些渴望持續成長的股票。他說，在樂觀情緒持續疲弱的情況下，大型股的表現可能也比小型股來得好。