〈標普刷新高〉盡請把握！10/28 是美股歷年表現最佳的一日

關注美股季節性效應向來是股民操盤心經之一，華爾街分析師表示，今天 (10 月 28 日) 是美股歷年表現最佳的一天，呼籲股民盡請把握！

美中貿易超進展和強勁財報季，激勵科技與銀行股領軍大漲，標普 500 指數週一開盤刷出歷史新高。然而，華爾街分析師認為，也許季節性模式也將為標普帶來額外買盤吸引力。

市場俗諺「5 月賣股走人 (Sell in May and go away)」，而投資者通常在 11 月回歸市場。根據 LPL Financial 數據顯示，自 1950 年以來，10 月 28 日是歷年股市表現最佳的一日。

LPL Financial 高級市場策略師 Ryan Detrick 表示：「 10 月 28 日是承先啟後的日子，揭開年度股市最佳六個月 (11 月至隔年 4 月) 的序幕，也揮別了最差的六個月。」

Ryan Detrick 提到：「投資者們，立即把握！因為 10 月底到 11 月初的這幾天是一年中最強勁的時期之一。」

此外，標普 500 指數平均回報率為 0.54%，美股歷年表現第二佳的日子為 12 月 26 日，標普平均上漲 0.5%。10 月 19 日則是一年中最糟糕的一日，標普平均下跌 0.51%。

2019 年 10 月迄今，標普 500 指數漲幅的前十大貢獻者，由科技和銀行股包辦。排名前三名有蘋果 (AAPL-US)、聯合健康 (UNH-US) 與摩根大通 (JPM-US)。

接下來是臉書 (FB-US)、英特爾 (INTC-US)、美國銀行 (BAC-US)、Nvidia (NVDA-US)、Alphabet (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 和生物科技公司 Biogen (BIIB-US) 。