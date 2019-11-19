三度續命！美商務部正式放手 華為豁免令再延90天

華為臨時許可證於 11 月 19 日屆滿，美國商務部長週一 (13 日) 再度鬆手，將華為的臨時通用許可證 (TGL) 延長 90 天，這是華為第三度獲得喘息的機會。

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週一於聲明中寫道：「臨時的通用許可證延長將允許電信運營商繼續為一些最偏遠地區的美國客戶提供服務，否則這些客戶運營將陷入困境。」

羅斯還提到：「該部將繼續嚴格監控敏感技術的出口，以確保我們的創新不會被那些威脅國家安全的人利用。」

美國商務部還提到，根據出口管理條例 (EAR)，TGL 範圍適用於受實體名單約束的華為及其非美國分支機構，授權在涉及出口、再出口和轉讓物品的交易中進行具體、有限的交易。

華為董事長梁華週一對外媒表示，無論川普政府是否允許美企持續與華為做生意，對華為影響不大，因為華為產品可以在不依賴美國零組件與晶片之下發貨。

梁華還警告，如果華為無法與美企開展業務，美企將會是輸家。

隨著美中貿易談判的進行，華為再度獲得 90 天寬限期，截稿前，華為供應鏈表現漲跌互見：Lumentum (LITE-US)、高通 (QCOM-US)、博通 (AVGO-US)、英特爾 (INTC-US) 與美光 (MU-US) 小幅上漲，Qorvo (QRVO-US)、Skyworks (SWKS-US) 下跌 0.78%。