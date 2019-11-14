朝野有共識也沒用 汽車零組件關稅調降本會期三讀機率低

汽車零組件關稅調降本會期完成三讀難度頗高，財政部長蘇建榮今 (14) 日表示，財政部已與政委交換過意見，但最後仍需由行政院定奪，政院預計兩週後召開協調會。

蘇建榮今天以系友身分出席「台北大學經濟論壇」，針對調降汽車零組件關稅，他表示，該案預計兩週後召開協調會，最後仍需由政院定奪，他也坦言，本會期屬於預算會期，主要以預算協商為主，因此法案在審查上時間較為緊迫。

面對進口車大軍壓境，為搶救國產車市場，包括民進黨立委江永昌、趙天麟、國民黨立委費鴻泰等人均提案調降汽車關鍵零組件關稅，儘管朝野立場一致，但由於立法院本會期即將在 12 月中休會，加上本會期仍有預算案需協商審查，研判本會期三讀機率不大。

為保留我國研發生產自主空間，我國自 2002 年起針對成車的汽車引擎課徵 17.5% 關稅，與進口車關稅稅率相同，也因此拉高國產車生產成本，面對進口車大軍壓境，車輛公會日前向政府喊話，爭取調降關鍵零組件關稅，提高國產車競爭力。

根據經濟部的稅式支出報告，擬將 9 項關鍵零組件關稅稅率從現行的 5%~17.5% 調降為免稅到 10%，估算稅損約 13.26 億元，但營業稅與營所稅收入約 13.28 億元，仍有 0.02 億元稅收，財政部原則上也同意經濟部的稅式支出報告。

由於本會期到 12 月中旬結束，加上目前主要以審查協商明年度預算為主，如果由財政部提案修正，再送交立院審查恐怕趕不及在本會期完成三讀，考量立委提案與經濟部版本相差不大，因此若由立委提案，或有機會在本會期完成三讀。