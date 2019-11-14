網家雙11總成交逾151億元創高

電商年度盛事雙 11 買氣爆棚，台灣電商集團 PChome 網路家庭 (8044-TW) 今 (14) 日公告，6 天檔期 (11/8-11/13) 總成交金額 (GMV) 衝上 151 億元，創新高紀錄，其中有 55% 業績來自行動端，而總進站瀏覽人次超過 3 億。

網家今年將旗下各事業體整合採 ONE PChome 作戰策略奏效，首次串聯旗下 10 大平台，並結合直營 B2C 網購、C2C 交易市集、金流支付、跨境電商、旅遊等服務，雙 11 全檔期短短 6 天，即達成集團總成交金額逾 151 億元的新高記錄，活動期間總進站超過 3 億總瀏覽人次，有超過 60% 是透過行動端瀏覽。

網家說明，今年 ONE PChome 打通集團會員間的帳號，只要使用任一服務的會員帳號就能直通其他 9 個服務，提高申請會員或尋找帳號密碼的便利性，而 P 幣生態圈也帶來強大的消費力道，使用度較去年大幅成長 13 倍。

網家董事長詹宏志表示，全台的網路零售額持續成長中，而雙 11 已成為全年關鍵的購物旺季，網家今年首次以集團力量聚客，在直營的 B2C 網購平台獲數千個品牌供應商參與，也聚集了 C2C 交易市集上的 12 萬微型商店和超過 200 萬賣家一起促銷商品，達成業績新高里程碑。

網家進一步分析今年雙 11 消費概況，消費者傾向計畫型消費，不僅準備好事前計畫購買的商品清單，並尋找各種商品促銷和優惠活動，等待折扣時間一到再下單，將手上有限的資金分配運用，因此，推升了高單 3C 商品搶購熱潮，快消日用品箱購買氣也相當熱絡。