〈焦點股〉台美第六輪關稅磋商 車用族群期待降稅連袂漲

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-15 10:48

麗清股價今日漲停。(鉅亨網資料照)

麗清台灣觀音廠過去幾個月出貨到美國市場，受到關稅變化影響，所幸，在中國市場出貨相對熱絡，透過特斯拉上海 Model Y 車型、比亞迪旗下多款新能源車型、小米汽車 SU7、以及中國品牌等車款的持續放量，使旗下頭燈、尾燈模組出貨保持穩定水準。

麗清看好，隨著全球電動車與智慧車輛市場持續擴張，車廠普遍導入更高規格的 LED 模組與控制系統，不僅提升單車用量，也提高技術門檻，有助奠定良好接單利基。