〈焦點股〉台美第六輪關稅磋商 車用族群期待降稅連袂漲
鉅亨網記者王莞甯 台北
行政院台美經貿工作小組今 (15) 日證實，我方代表已赴美，與美方進行第六輪實體磋商，結束後將對外宣布達成共識的內容，業界期待車用零件銷美關稅由 25% 下調，激勵今日相關車用族群偏強整理，麗清 (3346-TW) 漲停、東陽 (1319-TW) 一度漲近 4%，六方科 - KY(4569-TW)、昭輝 (1339-TW) 和廣華 - KY(1338-TW) 漲約 2% 上下。
麗清台灣觀音廠過去幾個月出貨到美國市場，受到關稅變化影響，所幸，在中國市場出貨相對熱絡，透過特斯拉上海 Model Y 車型、比亞迪旗下多款新能源車型、小米汽車 SU7、以及中國品牌等車款的持續放量，使旗下頭燈、尾燈模組出貨保持穩定水準。
麗清看好，隨著全球電動車與智慧車輛市場持續擴張，車廠普遍導入更高規格的 LED 模組與控制系統，不僅提升單車用量，也提高技術門檻，有助奠定良好接單利基。
麗清目前在中國採選擇性接單策略，聚焦具技術門檻與毛利結構較佳的車型與客戶訂單，另一方面，透過墨西哥生產據點的建立，拚進一步提升在北美供應鏈中的競爭力與服務彈性。
