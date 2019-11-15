企業投資意願回溫 銀行積極搶作小額信貸

企業投資意願回溫，銀行積極搶做小額聯貸業務，彰銀與台企銀今 (14) 日分別與日盛國際租賃、義力營造簽訂聯貸合約，作為企業中長期營運資金。

彰銀今天與日盛國際租賃簽訂 3 年期、36 億元聯貸案，本聯貸案由彰銀、合庫銀、台灣企業與瑞穗銀行，參貸銀行包括兆豐銀行、土地銀行、上海商銀、高雄銀行、新光銀行、大慶票券及合庫票券公司等 7 家金融機構。

日盛租賃主要以提供各式車輛分期與租賃為主，近年除持續深耕臺灣重車及營建機具市場外，並多元化拓展金融周邊業務服務，提供企業客戶更多選項之營運融資管道，業務版圖延伸至中國，分別在中國大陸蘇州、上海、東莞、寧波等地設有營業據點，整體大中華事業版圖已逐步成形。

彰銀表示，日盛租賃聯貸案原本預計籌資 30 億元，但在各參貸銀行熱烈回應超額認購下，最後以 36 億元拍板，顯示銀行團對日盛國際租賃公司的支持與肯定。

台企銀統籌主辦義力營造 28 億元聯貸案，為期 5 年 6 個月，資金用途主要是支應辦理「彰化濱海工業區鹿港西三區委託開發、租售及管理計畫」所需相關資金及開發履約保證金保證函所需。

該聯貸案由台企銀擔任聯貸統籌主辦銀行，台中商業銀行、農業金庫、彰銀、台銀、彰銀、合庫等共同參與。