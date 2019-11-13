美股盤後 — 川普重申美中即將簽署階段協議 標普刷盤中新高後回落

週二 (12 日) 美元、黃金上漲，油價下滑，美股主要指數於盤中觸及歷史高位後回落、收盤變化不大。

美股盤中時段，美國總統川普發表演說，他重申美中即將簽署第一階段協議，中國「渴望」與美國達成貿易協議，即將簽署第一階段協議，但他也祭出威脅，稱兩國若未達協議，將大幅提高對中輸美商品關稅，

同時，在迪士尼和臉書股價強勁上漲的帶動下，標普 500 指數、那斯達克指數和那斯達克 100 指數盤中一度站上盤中新高位，那指收盤再刷歷史新高。然而，受到波音與開拓重工拖累，道瓊收盤持平。

週二 (12 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 4.83 點，或 0.16%，收 3091.84 點。

那斯達克指數上漲 21.81 點，或 0.26%，收 8486.09 點。

美股道瓊指數持平，收 27691.49 點。

費城半導體指數上漲 4.83 點，或 0.28%，收 1732.42 點。

標普 11 大板塊僅 7 個板塊上揚，醫療保健漲幅最高 (0.58%)，其次為材料 (0.42%) 與通訊服務 (0.30%) 板塊。房地產 (0.79%) 領跌，再來是能源 (0.59%) 與非必需消費品 (0.08%) 板塊。(圖片：Finviz)

尖牙股僅臉書獨強大漲。Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.082%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.092%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.74%；臉書 (FB-US) 大漲 2.56%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.36%。

費半指數因高通、Microchip 抑制漲幅，週二該指數僅創歷史次高。

美滿電子科技 (MRVL-US) 大漲 4.16%；美光科技 (MU-US) 上漲 1.38%；AMD (AMD-US) 上漲 1.10%；Microchip (MCHP-US) 下滑 0.94%；高通 (QCOM-US) 下滑 0.95%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.86%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.56%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.86%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.20%。

金融股多收低，花旗 (C-US) 下滑 0.69%；美國銀行 (BAC-US) 下滑 0.27%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.28%；摩根大通 (JPM-US) 下滑 0.56%。

焦點個股方面

迪士尼 (DIS-US) 正式在美國、加拿大與荷蘭推出「Disney+」平台，激勵其股價上漲 1.35%。外媒預估，台灣觀眾要等到 2021 年底才有機會觀看 Disney+ 平台影片。

美國被動元件大廠基美 (Kemet) (KEM-US) 週二公布 2020 年財年第二季財報，營收淨額達 3.27 億美元，調整後每股純益達 66 美分，符合市場預期。

而且受到台廠國巨收購消息激勵，Kemet 週二股價漲近 13% 至每股 25.990 美元，創 2018 年 8 月 29 日以來新高紀錄。

華爾街分析

美國總統川普週二除了抨擊聯準會的利率政策拖累美國經濟，他並未透露市場引頸期待的美中貿易談判細節。

BMO 資本市場全球外匯策略主管 Greg Anderson 表示：「當沒有重大聲明出台情況顯著時，對風險較高資產的買盤也隨之降低。市場一直希望川普可能宣佈美中簽約時間與地點，但這些希望破滅。」

JJ Kinahan 認為：「標普盤中突破 3100 點令人振奮，該指數可能繼續走高。但我們已度過了如此美妙的兩週，如果沒有任何重大新聞，我們將很難繼續上漲。」

Invesco 紐約首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示：「這很大程度上取決於貿易談判的結果，因為人們對第一階段協議的可能性越來越樂觀。再加上聯準會寬鬆貨幣政策力度加大，導致殖利率曲線趨陡，並使人們對經濟增長產生了更好的預期。」

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示：「缺乏市場賣盤。」「由於我們對貿易持樂觀態度，財報季優於預期的表現，而我們正進入一個看似強勁的假日購物旺季，所以現在有很多事情值得期待。」

川普演說後，華爾街轉向關注台北時間週四 (14 日)、週五 (15 日) Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 於美國眾議院預算委員會的聽證發言。