美股早盤 - 市場靜待川普紐約演說 道瓊早盤近持平

週二 (12 日) 美股道瓊早盤近持平，靜待川普談話。美國總統川普 (Donald Trump) 預計於紐約進行談話，就美國貿易與經濟政策發表演說，市場將聚焦川普對於美中貿易協議的進展表態，以及其他貿易議題例如是否推遲對歐洲加徵汽車關稅。

目前貿易進展：

回應中國商務部此前說法，即美中兩國同意分階段取消加徵關稅，作為第一階段貿易協議的一部份，川普此前表示，只會在對美國來說「正確」的情況下，才會同意簽署協議，並於上週五 (8 日) 回應商務部尚未同意取消部分關稅，相關報導亦顯示，第一階段協議最快要也要等到 12 月才會簽署。

此外，在歐盟汽車關稅議題上，先前歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 表示，不認為川普將加課汽車關稅。不過根據《Politico》週一報導，川普似乎考慮延遲半年才決定是否加徵歐盟汽車進口關稅，為關稅議題再添不確定性。

截至台北時間週二 (12 日) 晚間 22 時許：

道瓊指數上漲 8.91 點或 0.03%，暫報 27700.40 點

那斯達克上漲 13.73 點或 0.16%，暫報 8478.01 點

標普 500 上漲 4.33 點或 0.14%，暫報 3091.34 點

費半上漲 12.32 點或 0.71%，暫報 1739.91 點

台積電 ADR 下跌 0.18% 至每股 52.505 美元

十年期美債殖利率下跌 0.10% 至殖利率 1.931%

紐約輕原油上漲 0.46% 至每桶 57.12 美元

布蘭特原油上漲 0.60% 至每桶 62.55 美元

黃金下跌 0.10% 至每盎司 1454.18 美元

美元指數上漲 0.10% 至 98.30 點

道瓊早盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Kemet(KEM-US)

早盤大漲 12.03%，台灣被動元件大廠國巨 (2327-TW) 週二 (12 日) 宣布以 16.4 億美元併購美系被動元件業者基美。

迪士尼 (DIS-US)

早盤上漲 0.62%，迪士尼自家串流影音服務 Disney + 今日正式上線，以每月 6.99 美元價格進軍影音平台。迪士尼預估，2024 年訂閱用戶數可望達到 6000 萬至 9000 萬，美國用戶佔三分之一，其餘則是海外用戶。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 NFIB 小企業信心指數報 102.4，預估 102.0，前值 101.8

(圖：NFIB)

華爾街分析：

QMA 投資總監 Ed Keon 認為，川普永遠是令人意外的因素，而 Cowen 政策策略師 Chris Krueger 也相信，川普的演說將產生一定指示作用。

Leuthold Group 首席投資長 Jim Paulsen 認為，即便川普沒有在紐約的演說表態貿易協議進展的具體細節，但其對於美中貿易的積極談話也可能滿足市場。他稱：「這種感覺就像是既使我們知道一件事毫無意義，但最終我們仍會完成」。

不過，並非所有人認為川普的俱樂部談話具有積極建設性作用。Charles Schwab 交易與衍生商品副總裁 Randy Frederick 不認為川普的談話將終結市場的不確定氣氛，他認為成熟的貿易協議可能要等到數個月後才會完成，很難對股市表現感到樂觀。

Randy Frederick 說道：「無論今天或明天存在什麼樣的不確定性，若川普決定不取消任何關稅，那麼市場將做出負面反應。」

Tribeca Trade Group CEO Christian Fromhertz 表示，對於最近幾週的市場表現感到相當滿意，但他也指出，目前市場情緒可能過度自滿，在經過連五週的漲勢後，本週市場應會進行部分消化過程。