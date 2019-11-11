〈每日外資外匯觀點〉貿易戰惡化時買美元 貿易戰後更要買美元？

美中貿易第一階段協議談判順利，提振市場風險情緒，激勵上周美股三大指數屢創新高，美元強勢攀升創下近一個月來高點，歐元、英鎊、日圓受到打壓；本周市場聚焦美國總統川普公開演說、聯準會主席鮑爾國會作證證詞及美國 10 月零售銷售及 CPI 等數據。

美元指數日 K 線圖。(來源：Bloomberg)

美元指數自去年二月重新起漲迄今，ACLSGlobal 策略師 Marshall Gittler 表示，在貿易戰看似惡化期間，美元成為資金避風港；現在貿易戰協議談判順利，投資人仍會購買美元資產，因為美國經濟將從中受益。

美銀美林分析師則認為，市場對美元的樂觀情緒最終會消退，在貿易緊張淡化後，預期全球經濟前景有所改善，而明年美元將逐步走弱。

Gittler 並指出，目前市場對歐元的態度是負面的，預期風險情緒會逐漸降溫，直到川普政府確認將降低關稅。

看似順利的美中貿易談判又出現變數，川普上周五表示，未決定取消向中國加徵關稅，使得川普周二將發表的「貿易和經濟政策」演說格外受關注。

QMA 投資總監 Ed Keon 表示，川普的言論行事永遠出人意表，但中美兩國最終還是會達成某種程度上的貿易協議，有助紓緩市場不明朗因素。

德意志銀行首席經濟學家斯洛克 (Torsten Slok) 指出，2020 年美國總統大選前，川普最重要的工作是保障經濟，而緩和與各國的貿易摩擦將是最有效辦法之一。

美中貿易第一階段協議談判順利，導致避險貨幣日圓兌美元走低，來到近五個月來低點；另一方面，人民幣走勢則大受激勵，連續第六周升值，離岸人民幣一度來到 6.9834，接近三個月來高點。