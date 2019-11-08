〈每日外資外匯觀點〉美元「貿」出頭再顯霸氣、英鎊遭鴿派狙擊

美、中貿易談判傳好消息，雙方同意隨著協議的進展，分階段取消對彼此加徵的懲罰性與報復性關稅，美國 11 月 2 日當周初請失業金人數降幅超出預期，市場樂觀情緒升高，激勵美股大漲，美元指數順利突破 98.1，黃金、日圓等避險資產遭到拋售；英國央行宣布利率不變，但兩名委員意外投票降息，英鎊周四一度大跌超過 50 點。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美中貿易傳出正面進展，市場避險需求大受壓抑，避險資產日圓大跌至近五個月的低點；同時在風險情緒升高下，澳幣和紐幣等商品貨幣走高。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，市場處於完 全冒險模式，美中貿易談判達成協議的可能性愈來愈大，預期將有利於美國經濟，避險貨幣瑞郎和日圓下跌，資金有回歸高收益資產的趨勢。

美中貿易談判進展受到全球關注，市場正受到消息面的左右，摩根大通分析師表示，最新傳出的貿易進展，無疑是正面積極的。

加拿大皇家銀行資本市場首席外匯策略師 Adam Cole 表示，投資人最希望的是美中雙方能避免下一輪加徵關稅啟動，而目前雙方似乎已朝著降低現有關稅的方向發展。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

英國央行周四雖宣布維持利率不變，但在預期全球經濟成長放緩和英國脫歐的不確定持續下，有兩名委員意外投票支持降息，為 2016 年以來，首見有委員投票支持降息，英國央行並釋出降息的暗示，鴿派立場正向今年降息的央行們靠攏，衝擊英鎊兌美元短線急跌，一度跌破 1.28，最低來到 1.2792。

丹斯克銀行表示，英國部分貨幣政策委員會成員鴿派立場加深，英國央行已有接近寬鬆政策的跡象。