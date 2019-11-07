〈每日外資外匯觀點〉英國央行就要放鴿？英鎊多頭緊張了

美中貿易第一階段協議傳出可能延後，全球避險情緒再度升溫，避險資產日圓、黃金周四亞洲盤交易時間出現上漲，美元指數再度攻抵 98。

週四 (7 日) 市場並同時關注今晚英國央行利率決議，儘管普遍預期利率維持不變，但須提防英國央行若釋出鴿派言論，英鎊恐受打擊。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

即將到來的英國大選為經濟前景增添不確定性，勞埃德銀行經濟學家 Jeavon Lolay 表示，預期英國央行將維持利率在 0.75%，等待經濟前景更明朗時再採取行動。

英國智庫安永統計俱樂部 (EY ITEM Club) 分析師同樣預期英國央行將維持利率不變，但利率決策官員們可能在決策上出現分歧，至少會有一名貨幣決策官員將投票支持降息。

安永統計俱樂部分析師指出，英國央行曾在九月預警，英國進一步延後脫歐，可能加深不確定性，對經濟會產生更多負面影響，預期英國央行此次會議的會議紀要將會更加鴿派。

FXTM 富拓首席市場策略師 Hussein Sayed 表示，如果英國央行真有一、兩位官員投票支持降息，顯示英國央行已傾向更為鴿派立場，將增加明年初英國央行降息的可能性。

周四亞洲盤交易時間，英鎊兌美元位於 1.2850 附近，分析師預期，英國央行若釋出放鬆貨幣政策的信息，英鎊可能會受到打擊。

野村證券分析師表示，如果英國央行調降中期的經濟成長和通膨預期，將不會令人意外，但仍須密切關注英國央行對貨幣政策前景的論調。