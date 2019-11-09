紐約匯市- 川普反對取消關稅 貿易變數大 美元走高 歐元下跌

週五 (8 日) 美元走高，一度觸及三週來高點，美中貿協又增添變數，週五美國總統川普稱他尚未同意取消關稅，使得避險買盤勢漲，貿易不確定性擴大，也激勵日圓上揚，儘管中國商務部在週四已表示，美中雙方同意隨協議進展「分階段」取消加徵關稅，而美方當時並未立即針對此消息作出回應。

美元 15 分線 (圖片: Investing)

週五美元指數上漲 0.2%，至 98.218；避險日元上漲，美元兌日元下跌 0.1% 至 109.33。

川普稱：「中國方面希望取消部分關稅，但我還沒有同意」。並向記者表示：「中國要求取消部分關稅而非全數取消，是因為他們知道我不會這麼做」此前，白宮貿易顧問 Peter Navarro 曾表示，美國是否真的會取消對中國商品加徵關稅，最終生殺大權仍在川普手上。

Natwest Markets 外匯分析師 Brian Daingerfiel 指出，目前匯市漲跌不穩定，關稅是否取消將是關鍵。

白宮發言人 Stephanie Grisham 週五在接受採訪時表示，如果美中達成協議，美國將可以對中國商品加徵關稅，但她未透露更多細節。

倫敦凱投巨集觀分析師 Jonas Goltermann 表示，隨著貿易緊張情勢持續，美元可能會保持堅挺。他認為儘管市場認為低利率不會在短期內進一步提振美元，「持續的貿易緊張局勢和放緩的全球經濟，顯示美元在 2020 年仍將進一步升值，目前美元已接近千禧年以來的最高水平」

歐元兌美元 15 分線 (圖片: Investing)

歐元持續走低，歐元兌美元下跌 0.2% 至 1.1019 美元；歐洲央行 (ECB) 週五決議維持當前的貨幣政策，直到情況獲得改善，央行委員會降低實施貨幣政策的預期。

央行委員 Bostjan Vasle 表示，全球風險和不確定性正在持續上升，主要來自於國際間的貿易爭端、英國脫歐的不確定性以及中國經濟成長的放緩。

Vasle 認為，ECB 應在「較長時期」內維持低利率，並補充表示，歐洲央行寬鬆政策旨在影響短期和長期利率。荷蘭央行行長兼歐洲央行管理委員會委員 Klaas Knot 也表示，歐元區的利率將會長期處於低位。

另一方面，英鎊兌美元下跌 0.3% 至 1.2773 美元。根據統計數據顯示，加拿大 10 月份就業市場出乎意料地停滯，淨虧損 1800 個職位，而失業率落在在 5.5%，加幣兌美元下跌，分析師 Don Curren 認為加拿大央行可能在未來幾個月內降息。



截至週六 (9 日) 台灣時間 6:30 價格：

美元指數來到 98.218。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1019 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2773 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6896 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3171 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 109.33 日圓。