紐約匯市—川普賣關子 貿易戰風雲莫測 美元走軟 日圓收高 英鎊飆升

週一 (11 日) 匯市仍延燒著上週五美國總統川普未同意取消中國的加徵關稅的消息，美元走軟，對中國再祭新關稅，匯市一時風雲變色，避險情續強勢主導市場，美元兌日圓脫離低點，收盤於 109.3，英國大選消息樂觀，有利完成脫歐協議，英鎊飆升。

美元 15 分線 (圖片: Investing)

川普於上週六表示，貿易會談進展出乎他預期的緩慢，因為中國開出的條件比他預期的要多，他也提到和中國的貿易談判進行的「相當順利」，但川普仍聲明協議條件必須對美「正確適合」的，才願意與中國達成協議。

OANDA 外匯分析師 Craig Erlam 表示，每天貿易戰消息風雲莫測，令投資人感到沮喪和困惑，匯市動向難以捉摸。

香港情勢緊張，也抑制了美元漲勢，週一 (11 日) 傳出港警以實彈攻擊示威民眾，當街連開 3 槍，導致意圖癱瘓鐵路和道路的示威者受傷。

週一美元指數下跌 0.15%，至 98.202。

儘管政經時局動盪，但市場避險情續未見增長，美元兌瑞郎跌 0.4%。美元兌日圓脫離低點，美元 / 日元回穩在 108.95，收盤於 109.3 上方，有望續漲。



英鎊兌美元 (圖片: Investing)

英鎊兌美元飆升 0.65%，報 1.2853 美元，英國脫歐大黨 (Brexit Party) 黨魁 Nigel Farage 週一宣布，在下個月英國大選中，脫歐黨不會挑戰執政的保守黨掌控的席次。此番言論增加了保守黨在 12 月 12 日英國大選中勝選的機會，也替英國首相強生 (Boris Johnson) 上月達成的脫歐協議給了一劑強心針。

英國經濟儘管避開連兩季衰退，但第三季 GDP 年增率未如預期，脫歐的情緒打擊製造業和商業投資。英國國家統計局 (ONS) 週一 (11 日) 公布第三季 GDP 數據，年增率報 1.0%，低於預期 1.1%，創下 2010 年第一季以來的最低水平，未見經濟好轉動能。

歐元兌美元 15 分線 (圖片: Investing)

歐元兌美元於週一 (11 日) 持穩，稍早觸及四周以來低點，歐元兌美元報 1.1032 美元，離上週五四週以來最低點的 1.1016 美元不遠。

BMO Capital Markets 外匯分析師 Stephen Gallo 表示，美中貿易決策有利歐元上行，他認為歐元兌美元將落在 1.10 至 1.12 美元之間。

截至週二 (12 日) 台灣時間 6 點價格：

美元指數來到 98.04。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1032 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2835 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6851 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3228 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 109.06 日圓。