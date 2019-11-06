下一個雷曼兄弟？財經專家：德銀正一步步邁向死亡 可能拖累全球

當一家銀行被冠以國家名稱時，如果不是該國央行，就該是全國最具代表性的一家銀行。但近年來德意志銀行 (DBK-DE)(DB-US) 展現的，卻不像是家歐洲最大銀行該有的光榮，而是逐步走向死亡的過程。

6 個月內虧損近 40 億歐元

德意志銀行上週公布財報，第 3 季淨虧損達 8.32 億歐元，超出市場預期。這家公司去年第 3 季還繳出淨利 2.29 億歐元，但在今年第 2 季，卻出現高達 31.5 億歐元的虧損。

著名財經書作家 Michael Snyder 表示，這一數字代表著德銀在第 2、3 季的半年間，累計虧損接近 40 億歐元。他質問，在短短 6 個月之內，世界上有那麼多錢可能會損失嗎？

隨著財報公布，投資人正遠離德銀的股票，使得德銀一天之內下挫近 8%。過去 1 年來，德銀股價共下跌約 4 分之 1。

Snyder 說，他不知道為什麼還有人願意持有德銀股票，依照這家公司的經營來看，它最終股價將為零，唯一的問題只在於，將會以多快的速度到達那裡。

德銀與雷曼股價比較 (圖表取自 Zero Hedge)

大規模重組卻仍不斷犯錯

為了掙扎求生，德銀正展開痛苦及大規模的重組，今年 7 月 8 日，德銀全球裁員 1.8 萬人，很多員工當天到達辦公室，絲毫不知道幾小時候他們再次失業。

回想一下，我們見證過這類的事情，在雷曼兄弟 (Lehman Brothers) 垮台前的最後一刻，仍然許多人相信他們「大到不能倒」，卻沒有想到崩潰就在眼前。

德銀的困境也已經延續了多年，Snyder 表示，即使很多人都看到他們快要死了，但他們依舊做著錯誤的決定，押注風險高的最終失敗的賭注，同時，還接連發生一系列的醜聞。

2015 年 4 月，德銀因其在 LIBOR 操縱醜聞中的作用，共向美國和英國監管機構支付了 25 億美元的罰款。僅僅 6 個月後，又因為與緬甸、利比亞、蘇丹、伊朗和敘利亞交易被發現，再向紐約監管機構額外支付 2.58 億美元罰款。巨額罰款加上經營環境不佳，造成德銀在 2015 年淨虧損高達 67 億歐元。

兩年後，德銀又向紐約繳納 4.25 億美元，以解決其洗錢的指控。在這一點上，讓他們一直遭遇麻煩。

為了節省支出，他們取消了退休員工的聖誕節餐會，不只不再花大錢邀請明星與會，連員工的日間咖啡和蛋糕都省了。問題是，對一家衍生品曝險達數十兆美元的公司來說，節省幾美元的咖啡和蛋糕費用，當然無濟於事。

恐引發骨牌效應

最關鍵的問題在於，整個歐洲金融體系目前都非常不穩定，德銀可能只是最大的潛在風暴。當它完全崩潰時，它將引發骨牌連鎖效應，包括 David Wilkerson、Jim Rogers 都對此一潛在現象提出警告。

如果德銀遭遇危機，德國最終甚至可能不願救助它，其影響甚至可能打擊歐盟。Snyder 說，在 1931 年，歐洲最大的銀行之一破產，導致了大蕭條，並最終導致了第二次世界大戰，德銀狀況一旦發生，難保歷史不會重演。

Snyder 認為，現在是需要非常仔細觀察德銀的時刻，因為如果它崩潰，全球金融混亂肯定會隨之而來。