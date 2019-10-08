德銀裁員18000人 近半數可能裁在德國

《彭博社》報導，知情人士表示，在德意志銀行 18000 人 的裁員計畫中，其中大約一半裁員擬在德國實施，德意志銀行正著眼削減零售業務開支，以降低成本。

截至去年底，德意志銀行在德國市場內共僱用了大約 41700 名員工，約佔總員工數的 45.4%，而要求匿名的知情人士指出，在德國以外，估計倫敦員工也將遭受沉重打擊，部分原因是英國脫歐所致。

德意志銀行約 45.4% 員工，聘僱在德國之內 圖片：Bloomberg

德銀執行長 Christian Sewing 此前曾在 7 月初宣布德意志銀行近代歷史上最徹底的重組計畫 ，而裁員即是該計劃的關鍵部分，儘管德意志銀行尚未詳細說明零售業務的裁員幅度，但若按營收計算，目前該部門是德銀的最大部門，而越來越明顯的是，估計零售部門的裁員規模也將很大。

德銀在一封電子郵件中表示：「我們沒有在地區或部門層面上溝通計畫裁員的細節，我們正在與工作委員會和員工們，就他們的工作和可以提供的選擇直接進行溝通。 」

德國零售業務的新負責人 Manfred Knof 目前正在為了節省成本精簡業務，知情人士表示，Manfred Knof 正在考慮將該部門在德國波恩 (Bonn) 的第二總部變成一個前哨基地，Manfred Knof 可能會解散該零售部門的獨立法律結構，其他市場人士則稱，這可以為德意志銀行節省數億歐元的補償和監管費用。

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