彭博：提升本土廠商競爭力 中國考慮再砍電動車補助

《彭博社》引述消息人士指出，中國政府正考慮進一步削減電動車補助，若政策確定，對於該國快速崛起的電動車市場來說，無疑又是一波沉重打擊。

消息人士稱，相關監管機構正持續討論這項提案，但遲遲未作出決定，因爲他們認為仍須將未來幾個月的銷售數據納入考量。消息人士也表示，目前討論仍處初步階段，明年會不會削減補貼仍屬未知。

由於看好新能源車發展趨勢，中國政府自 2009 年起藉由電動車購買補貼，促進產業發展，這導致該國電動車市場加速飽和，為確保該產業的高品質發展，過去幾年內，北京政府持續刪減電動車補助，部分小型電動車商因缺乏競爭力而被迫退場。

外媒報導，中國財政部宣布今年 6 月起削減近一半電動車補助，自人民幣 6 萬降至 2.75 萬，這導致中國新能源汽車銷量自 7 月顯著下滑，跌勢未止，更衝擊全球電動車銷量於 7 月首次下滑。

在中國開始刪減補貼後，全球每月插電式客用電動車銷量在今年 7 月出現首度下滑 (圖：Bloomberg)

中國的低迷拖累了全球電動汽車行業，因為該國約佔全球電動汽車銷量的一半。監管機構承受著減少發放補貼的壓力，因為國家的支持幫助了數百家當地汽車製造商的生計，並加劇了對該行業泡沫的擔憂。

儘管近年來刪減補貼呼聲不斷，但相關細節一直含糊不清，且政府在推行政策的想法上也反覆無常。消息人士稱，決策者對今年 6 月刪減補貼引發的銷量跌勢感到相當意外，導致政府內部對於汽車製造商是否能負荷政策帶來的影響出現爭論。

消息人士還稱，中國政府將電動車視為重要戰略部門，因此希望在 2035 年，能達到全國汽車整體銷量有六成以上來自電動車的目標。為達成此條件，中國政府認為，首要目標是確保本土汽車製造商能具備獨立競爭條件，進而和特斯拉等全球汽車大廠競爭。

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