佈局中國電動車市場 雷諾向江鈴新能源投資1.44億美元

法國雷諾汽車 (RENA-FR) 正式和中國汽車製造商江鈴 (000550-CN) 成立合資企業，投資額高達 1.44 億美元，期望藉此在中國汽車市場發展電動車業務，將該公司帶入全球最大汽車市場。

雷諾將增加對江鈴新能源汽車的資本投資約 1.44 億美元，成為該公司的主要股東，同時將所持股權比例提升至 50%。

江鈴新能源股價走勢 (Investing.com)

雷諾週三 (17 日) 在聲明中表示，此項合資將為中國電動車產業帶來進一步的提升與成長，目標希望帶動該公司快速成長，成為市場上的領先業者。

雷諾中國區高級副總裁 Francois Provost 認為，中國對於公司來說是相當關鍵的市場。他補充，與江鈴合資發展電動車業務，將支持該公司在中國的成長計劃以及提升電動汽車產能。

目前雷諾在中國市占率並不高，但該公司積極推動電氣化策略，涵蓋今年即將在中國市場上市的新型電池驅動汽車，如今全球汽車製造商不斷擴大與中國新能源汽車生產商的合作，以滿足政府在今年制定的新燃油限制法規。

國際能源總署 (IEA) 數據顯示，2018 年全球電動汽車銷售達到 198 萬美元，全球庫存則達到 512 萬輛。IEA 指出，中國的電動汽車市場是全球最大，歐洲和美國緊追其後。根據 IEA 的數據，去年中國共有 230 萬輛電動汽車上路，約佔全球總量的 45%。

2013-2018 年電動汽車銷售 (圖：國際能源署)

近期中國汽車市場陷入寒冬，汽車銷量連續 10 個月下滑。不過，雷諾汽車銷售主管 Olivier Merguet 表示，儘管汽車市場表現不佳，但電力市場仍強勁增長，為該公司發展電動車提供利好因素。