中國砍補助影響 全球電動車銷量首次出現下滑

《彭博社》報導，隨著中國縮減電動車購買補助，7 月份全球電動車銷量首次出現下滑，突顯出政府補助計畫對新興產業市場的影響。

美國資產管理公司 Sanford C. Bernstein 週二 (3 日) 在一份報告中表示，全球每月插電式客用電動車銷量在七月份下跌 14% 至約 128,000 輛。中國和北美地區的銷售額呈現下跌，而歐洲地區則有所上升。

電動車銷量在七月份首次出現下跌 (圖片：彭博社)

中國是最大的電動車生產國和銷售市場，然而該國電動車銷售成長正在放緩，主因在於電動車補助縮減和經濟成長趨緩，影響了消費者的購買決策。中國政府自 6 月 26 日起逐步削減個人購買新能源汽車的銷售補助，以鼓勵汽車製造商專注於產品創新。

雖然目前電動車僅佔整體汽車市場少量的百分比，但不少汽車製造商看好電動車市場未來成長性，並正致力於相關產品的研發。由於中國地區銷量首次出現下滑，全球電動車市場的銷售量連帶受到影響。

儘管如此，Bernstein 公司表示，今年前七個月，全球電動車市場成長了 35%。研究人員預期，2019 年全年銷售額將成長率將為 23% 至 48%，240 萬輛至 290 萬輛。

Bernstein 分析師在報告中表示：「不意外，在中國補助縮減的情況下，電動車銷量的成長趨勢在 7 月份停止了。不過，儘管預計下半年將出現短期疲軟，但我們仍然對長期電動車市場需求持樂觀態度。」

從個別公司來看，特斯拉 (TSLA-US) 在全球插電式電動車銷售市場中仍占據主導地位，該公司在 7 月份電動車市場銷量約為 2 萬輛，緊隨其後的是由巴菲特所支持的中國品牌比亞迪公司。

各電動車品牌七月份銷售占比 (圖片：彭博社)

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