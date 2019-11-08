中國10月份出口連3個月下滑 但幅度遠低於預期

中國海關總署週五 (8 日) 公布，以美元計價，中國 10 月出口連續第 3 個月下降，寫下 2016 年以來的最差表現，但 10 月份的下降幅度小於預期。

以美元計價數據顯示，中國 10 月份出口年減 0.9%，雖然是下跌，但幅度遠低於預期值 3.9%，前值跌 3.2%。

這也是近來另一個優於預期的經濟數據。上週，財新 / Markit 製造業採購經理人指數連續第 4 個月上升，至 2017 年 2 月以來的最高，一些分析師認為，這可能表明在與美國的貿易戰中，中國經濟最糟糕的時期已經過去。

相對來說，進口則維持嚴重下挫，10 月份進口下降 6.4%，優於分析師預期的下降 7.8％，也低於 9 月份的 8.5%。

同時，中國的貿易順差為 428.1 億美元，分析師預計為 401 億美元，順差金額也高於 9 月份的 396.5 億美元。

以人民幣計，中國 10 月年增 2.1%，預期跌 1.4%，前值跌 0.7%；進口跌 3.5%，預期跌 5.4%，前值跌 6.2%。貿易順差 3012.8 億元人民幣，預期順差 2833 億元人民幣，前值順差 2751.5 億元人民幣。

北京 Sino-Ocean Capital 資深分析師 Gai Xinzhe 表示，出口數據有一些穩定跡象，隨著關稅的下調，明年很有可能實現出口復甦。