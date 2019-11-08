美國公司手握大量現金 但抱最多的並不是蘋果公司

美國公司正坐擁大量現金，一些投資人因此感到沮喪。據 FactSet 統計，截至上一季，微軟 (MSFT-US) 手握現金最多，達 1366 億美元。

排在之後的是巴菲特旗下波克夏公司 (Berkshire Hathaway)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 和蘋果 (AAPL-US)，現金儲備分別為 1282 億美元、1212 億美元和 1006 億美元。

(圖表取自 CNBC)

公司可以通過資本投資和收購等傳統方式進行支出，也可以買回庫藏股和分紅，向股東返還資金。但一些人認為，返還現金並非良好的治理方式，特別是買回股票，對投資人來說雖然有提振股價的短期效果，但卻打擊了公司及經濟的長期健康。

這些公司之所以抱著現金不動作，可能有很多原因，其中之一，是他們在等待正確的時機。

野村證券分析師 Christopher Eberle 表示，併購是所有這些公司都在考慮的事情，它們正在尋找保持其高增長加速的方法。

Evercore 的 Lee Horowitz 指出，作為應對周期性低迷的一種方式，科技公司特別喜歡手握現金，並利用市場回調來獲取資產。

大部份公司都選擇買回庫藏股，來消化過多的現金，差別只在於多少而已。但是像波克夏這樣，第 3 季現金額餘高達 1280 億美元，準備用其中 7 億美元實施庫藏，就讓一些投資人不太滿意。

Morgan Stanley 表示，和公司的一大筆現金相比，投資人可能因為如此小規模的回購金額感到沮喪。瑞銀 (UBS) 表示，他們對於這家公司並未更積極買回股票，也感到驚訝。

波克夏向來以吃下一整間公司聞名，但自 2015 年以來，公司就沒有進行全面的併購，原因是沒有價格合適的標的。

近來最受矚目的併購，是 Google 打算以 21 億美元收購 Fitbit，以發展可穿戴裝置業務。但這筆交易仍有許多疑問，最大的問題來自反壟斷的調查，這也是現階段環境併購最大的困難之一。

Horowitz 表示，儘管併購活動將繼續，但基於監管環境日趨嚴格，併購規模將大幅縮小，由於風險太多，未來將很難見到大型併購案。