美股盤後 — 熱錢棄債買股！傳美中同意取消關稅 美股再刷歷史新高

中國商務部週四 (7 日) 透露，美中兩國已同意隨協議進展、「分階段」取消對彼此商品加徵的關稅，此消息激勵美股再創歷史新高。

然而，路透社報導，白宮對取消中國現有關稅計劃面臨內部反對，促使美股漲勢有所收斂。

儘管如此，標普 500 指數、道瓊工業平均指數 (DJI)，道瓊運輸指數 (DJT) 和那斯達克 100 指數均創下盤中和收盤歷史新高，那指與費半僅創盤中歷史新高。

週四 (7 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 8.40 點，或 0.27%，收 3085.18 點。

那斯達克指數上漲 23.89 點，或 0.28%，收 8434.52 點。

美股道瓊指數上漲 182.24 點，或 0.66%，收 27674.80 點。

費城半導體指數上漲 12.01 點，或 0.70%，收 1727.68 點。

標普 11 大板塊有 7 個板塊上揚，能源漲幅最高 (1.58%)，其次為資訊科技 (0.67%) 與通訊服務 (0.67%) 板塊。公用事業 (1.35%) 領跌，再來是房地產 (1.08%) 與非必需消費品板塊 (0.56%) (圖片：Finviz)

尖牙股漲跌互見。Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.23%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.15%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.34%；臉書 (FB-US) 下跌 0.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.42%。

高通亮眼財報激勵半導體類股走揚。高通暗示 5G 商轉將提升智慧型手機需求，其股價大漲 6.32% 至每股 89.98 美元並觸及 52 週高點。

美光科技 (MU-US) 上漲 1.51%；AMD (AMD-US) 上漲 0.97%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.78%。

台股 ADR 僅聯電下滑。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.85%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.97%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.06%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.51%。

隨貿易樂觀情緒推助，華爾街棄債投股，債券殖利率大漲。金融股同步揚升，花旗 (C-US) 上漲 1.88%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.34%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.35%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.54%。

焦點個股方面

美國服裝品牌 Ralph Lauren (RL-US) 最新財報顯示利潤和銷售額均有所增長，激勵其股價大漲 14.66% 至每股 115.67 美元。

Roku (ROKU-US) 最新財報優於預期，但財測並不出彩，拖累其股價暴跌 16.02% 至每股 118.46 美元。

線上旅遊服務公司 Expedia (EXPE-US) 財報不佳，股價大震挫逾 27% 至每股 98.29 美元。多家投行下調 Expedia 股價評級，預測該公司未來將面臨多季挑戰，包括高行銷成本、ADR (平均房價) 環境、旗下 Vrbo 網站業務不確定性。

華爾街分析

美股財報利多消息與美中貿易關係的最新進展，提振華爾街信心。

紐約布魯德曼資產管理 (Bruderman Asset Management）首席市場分析員 Oliver Pursche 表示：「企業財報雖年增率下滑，但優於許多人的預期，這是一個優勢。」

美股主指週四再創歷史新高，但值得注意的是，相對強弱指數 RSI 於美股盤中時段曾短暫突破 70，表明市場正出現買超現象。

投資顧問公司 Alan B. Lancz & Associates 總裁 Alan Lancz 提醒：「在市場處於歷史高位的情況下，存在任何不確定性，交易商和機構很容易獲利了結。」