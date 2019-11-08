蘋果股價憑什麼持續攀高？專家：投資人害怕錯過行情

近日來美股續創新高，而主要帶動美股攀升的推手為科技巨頭蘋果 (AAPL-US)，根據蘋果股價走勢圖可以看出，近三個月來股價呈持續上漲趨勢，蘋果股價的上漲亦帶動美股三大指數持續走高。根據專家分析，有四大原因促使蘋果近期股價持續攀升：投資人的 FOMO 心理、優於預期之財報表現、貨幣寬鬆政策之支持、以及購買庫藏股。

蘋果股價與美股三大指數日線圖

專家認為，促使蘋果股價上漲之原因，很可能是來自於投資人的 FOMO (Fear Of Missing Out) 心理，FOMO 效應導致投資人害怕錯過因股價持續攀高所帶來的獲利，因而紛紛買入蘋果股票。就好比當樂透累積獎金持續增加時，人們競相購買樂透的道理是一樣的。

財報表現優於預期

除了投資人的 FOMO 心理之外，另一個推動蘋果股價升高之原因，為上週所公佈的 2019 財年第 4 季財報，財報數據顯示營收及每股盈餘表現皆優於預期，蘋果第 4 季營收達 640.4 億美元，較去年同期成長 2%，稀釋後每股盈餘為 3.03 美元，優於華爾街分析師預估。 另外，穿戴式裝備及服務之營收成長更是亮眼，為投資人帶來期待。

比較蘋果公司財測及實際財務數據可以發現，經營層對於利潤的預測相對保守，使得當實際公佈數字優於預期時，投資人之反應十分良好。下表為蘋果所公佈之 2019 年每季財務預測及實際數據。

蘋果財報數據

從數據中可以看出，蘋果對於營業費用每季的預測為 87 億美元至 88 億美元，而第一季公佈之實際營業費用則為 86.8 億美元，每季變動不大，很少有公司能將營業費用控管的如此精準。

而其他收益優於預期，及稅率低於預期，更是反應在每股盈餘的增加。這裡並不是說經營層的手法有問題，僅是解釋為何蘋果每股盈餘表現能夠如此亮眼之原因。

另外，世界各國所實行的貨幣寬鬆政策，亦反應在蘋果的營收表現，IPhone 持續繳出亮眼的銷售成績，而 Mac 和 IPad 每季更是帶給蘋果數十億美元之營收，穿戴式裝置和服務每年都推出新商品，促使營收成長持續攀高。

大量現金預備購買庫藏股

最後一點促使蘋果股價上漲之原因，為公司實施之庫藏股購買計畫，在過去 8 個財務年度中，蘋果已將超過 4000 億美元資金返回給股東，但仍擁有近 1000 億美元的淨現金部位。蘋果一年約可產生 600 億美元左右的自由現金流量，因此有足夠的能力發放股利以及購買庫藏股。

因購買庫藏股，蘋果流通在外股數自最高點以來，已減少了 20 億股。而股數減少亦是每股盈餘增加之主要原因之一，就算當公司營收下滑、或者營業費用增加，透過減少流通在外股數，仍可支持股價的上漲。

目前美國將進入感恩假期季，預期可推動蘋果營收持續成長，加上世界各國的貨幣寬鬆政策，更是帶動全球經濟成長，綜合各種因素，預計蘋果股價應有持續上漲之機會。

蘋果於 7 日收盤價為 259.43 美元，上漲 1.15%。