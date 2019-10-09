投資人大舉擁抱現金 可能是經濟的一項警訊

分析師指出，越來越多的投資人增持現金部位，表明市場更加懷疑經濟實現增長的能力，與後續金融市場的表現。

根據研究公司 DataTrek 的分析，截至 10 月 2 日為止，美國貨幣市場基金的規模已達到 3.4 兆美元，較 2018 年底大增了 14%，且自 5 月以來，幾乎每一周的金額都在攀升。

藍：2019 年 Q3 單季共同基金淨流入 / 流出 紅：2019 年至今共同基金淨流入 / 流出 圖片：Zerohedge

Data trick 創辦人 Nicholas Colas 表示，今年來所有短線的利率全部都在降低，但儘管貨幣市場基金的收益率已經大幅減少，2019 年來，仍有強勁的資金流入，這是值得關注的現象。

Nicholas Colas 指出，在未來幾周市場將面臨更多波瀾，因此提高防禦的投資策略現象，可能不僅僅是一個防備措施，更可能是一項經濟的警訊。

Nicholas Colas 說道：「投資人對於總體經濟環境的不確定性，而對金融資產持謹慎的態度，今年在經歷這麼多風險後，未來幾周，我們得先迎接即將舉行的中美貿易談判，以及 10 月底聯準會的貨幣會議、英國脫歐，以及第三季可能疲軟的企業財報。」

如果現金大幅轉向貨幣市場，還不足以代表經濟情勢發出的一項警告訊號， Nicholas Colas 指出，還有其他的跡象顯示，不斷下滑的經濟趨勢，讓投資者備感擔憂，儘管現在還未徹底進入經濟衰退。

根據 DataTrek 統計，房地產、公用事業和消費必需品的 ETF，在過去 1 個月當中獲得資金最多的淨流入，分別為 14 億美元，7.55 億美元和 4.72 億美元，而工業和材料相關類股，則是資金流出最多的產業，幅度都逼近 5 億美元。

Nicholas Colas 再度強調，今年貨幣市場基金的資金流突然暴增，值得投資人關注，因為這是在經濟放緩循環中，規避市場風險的明顯跡象。