蘋果和其他大企業 正開始揮霍巨額現金部位

美國企業一直透過發放股利和股票回購的方式向投資人返還越來越多的現金，同時也將多餘的現金用於合併，但是，許多大型企業仍然坐擁大量現金，即使因過低的利率而無法在資產負債表上呈現太多獲利。

例如，科技巨頭蘋果 (AAPL-US)、Alphabet (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和臉書 (FB-US) 總計擁有大約半兆美元的現金。光是蘋果公司一家就有 2060 億美元。不過，這已比一年前有所下降，市場專家希望，越來越多的現金將流向投資人。

蘋果在最近一季回購了價值超過 180 億美元的自家股票，回購股票可以減少流通在外的股票數量來獎勵投資人，因為這提高了每股獲利數字。蘋果上季還支付了 35 億美元的股利。

2017 年美國企業稅法的變革使企業能夠以較低的 15.5% 稅率匯回海外現金，​​之前的稅率為 35%。因此，許多大企業爭先恐後地將現金匯回並將其中一部分分配給股東也就不足為奇了，而且許多公司還利用低利率借入更多資金，並將這些獲利也用於股利和回購。

穆迪在 6 月的報告中指出，截至 2018 年 12 月，非金融公司擁有 1.7 兆美元的現金，較去年同期的近 2 兆美元的創紀錄水平下降 15% 以上。

穆迪資深副總裁理 Richard Lane 在報告中指出，「隨著稅改後取得全球現金的機會增加，我們預計總現金餘額將繼續下降，特別是隨著許多擁有大量現金的企業償還到期債務並向股東返還更多現金。」

蘋果還利用其部分現金用於做更多好事，不止是在華爾街。

蘋果本週稍早宣布斥資 25 億美元用於解決舊金山灣區和加州其他地區的住房危機，谷歌和臉書也投入資金嘗試解決這個問題。

由於今年聯準會 (Fed) 3 次降息，利率下降了，這種趨勢應該會繼續。

Huntington Private Bank 資深財富策略師 Jill Garvey 指出，「資金如此便宜，因此企業正在尋求善用其現金，將其中一些用於慈善投資。」

儘管如此，許多經濟學家和批評家仍在等待大企業開始使用現金來為員工支付更高的薪水、發放更多的獎金以及其他福利。

根據最新的就業報告，過去 12 個月中，工資增加了 3%。雖高於通貨膨脹率，但是許多經濟學家認為，在經濟成長周期的這一階段，工資成長應該更高。10 年前，經濟和股市脫離谷底。對於許多美國勞工來說，現在只是緩慢的復甦。

但這種情形可能很快就會改變。在最低端，許多零售商和飯店已經開始提高最低工資，甚至高於各州和城市法律規定的最低時薪。

Allianz Global Investors 美國投資策略師 Mona Mahajan 表示，科技企業和其他服務企業可能很快將別無選擇，只能利用現金支付技術勞工更高的薪水，尤其是在勞動市場仍然緊張的情況下。

她說，「通常在這個景氣週期的這個階段，我們會看到工資成長出現更大幅的回升，但到現在都沒有出現。但是到了必要時，企業將被迫為專業人才支付更高的費用。」