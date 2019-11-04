美公債殖利率擺脫倒掛 外銀點名看好這4大族群有潛利

美國長短天期殖利率利差重回正值，擺脫今年上半年殖利率倒掛窘境，星展集團認為，長短天期殖利率曲線陡峭，反映市場對於美國經濟成長信心增溫，美股仍有機會繼續上攻，看好科技、能源、醫療與房地產等類股。

星展表示，目前 10 年期與 2 年期公債殖利率差已從 8 月底的負 0.79 基本點回升至 15.23 個基本點，長短天期殖利率曲線已轉趨陡峭，顯示市場對美國經濟成長信心轉強。

星展表示，受到市場長期量化寬鬆、美國以外的成熟市場公債殖利率偏弱抑制長天期利率影響，削弱債券殖利率曲線倒掛預測能力，且受美中貿易戰影響，債券已過度反應美國經濟衰退的風險。

近期美國 10 年期公債殖利率下滑，美國週期性類股的表現較非週期性類股差與 2012 年中期出現類似的情況；但當 10 年期公債殖利率反彈回升，美國週期性類股的表現則優於非週期性類股。

此外，企業財報部分，已公布財報的企業中 79% 的企業盈餘優於預期，其中又以科技和醫療保健類股表現較佳。

星展表示，儘管市場認為企業財報優於預期是受企業買回庫藏股影響，但事實上目前已公佈財報的企業中，有 71% 的企業營收成長優於市場預期。

瑞銀財富管理投資總監辦公室出具指出，受美中貿易談判朝正面發展、非農就業數據強勁，加上美國活躍原油鑽井數量減少，推升 WTI 油價上周五大漲 3.7% 衝破 56 美元，預期在原油供應趨緊，貿易戰情勢和緩，預估今年底前油價將升至 58 美元。

儘管美中貿易戰局勢緩和，企業財報表現優於預期，但瑞銀表示，美國經濟明年初恐仍面臨下行壓力，預估聯準會明年上半年仍可望進一步降息，在企業盈餘表現超乎預期，加上寬鬆貨幣政策助攻，仍持續看好美股後市。