〈財報〉Under Armour遭調查並下調全年營收預期 盤前股價急跌13%

美國運動用品大廠 Under Armour(UAA-US) 公布了最新財報，第三季營收和 EPS 均超出了分析師的預期，但該公司下調了全年營收預期，同時更面臨美國司法部的刑事調查，該公司股價在盤前交易中暴跌了近 13%。

Under Armour 股價走勢 (圖片：谷歌)

基於 non GAAP 財報關鍵數據:

稀釋後每股 EPS：23 美分，優於預期的 18 美分

營收：14.3 億美元，優於預期的 14.1 億美元，低於去年同期的 14.4 億美元

淨利： 1.02 億美元

Under Armour 的國際銷售額增長了 5% 至 3.68 億美元。北美地區的營收下滑 4% 至 10 億美元。歐洲、中東和非洲的業務尤其強勁，收營較去年同期增長了 13%。

Under Armour 董事長兼首席執行官 Kevin Plank 表示：「建立我們的長期品牌實力仍然是我們的工作核心。我們在整個業務領域的持續轉型使我們變得敏捷、有效率、運營更出色。我們對實現第四季目標的能力充滿信心，並積極支持更高水平的戰略行銷投資，都將進一步推動 Under Armour 品牌的發展。」

然而，Under Armour 因會計操作問題，正遭到美國司法部的刑事調查。美國證券交易委員會 (SEC) 表示也表示將會配合就相關情況進行民事調查。對此，Under Armour 表示，公司正在配合司法部和 SEC 的調查，並堅信公司的會計做法和披露都是適當的。

此外，在財報會議中，該公司執行長 Kevin Plank 出人意料地宣布，他將於 1 月 1 日卸執行長一職，此職位將由運營長 Patrik Frisk 繼任。預計 Plank 將過渡為執行董事長兼品牌負責人。

截至週五收盤，Under Armour 股票上漲約 19.6%。該股最高曾一度徘徊在 50 美元左右，上週五收於 21.14 美元。該公司的估值約為 95 億美元。

未來展望:

Under Armour 下調了 2019 財年的營收前景。該公司現在預計全年營收將成長 2%，低於先前預期的成長 3% 至 4%，主要歸因於多餘庫存減少、直接面向消費者業務的流量轉換挑戰、以及外匯帶來的負面影響。