DRAM庫存回復正常、IT業界需求增加 明年可望超越2017

南韓《朝鮮日報》週一 (4 日) 報導，適用於企業間 DRAM(DDR4 8GB) 大量交易的固定價格，已在 10 月時來到 2.81 美元低價，和一年前的景氣高點時相比，大幅下跌 62%，這也是自 2016 年 6 月起，以 DDR4 8GB 作為統計標準以來的價格新低，這也意味著半導體價格表現從去年秋天至今，已達最糟水準。然而有業界人士從觀測中懷抱希望，認為半導體價格已經觸底，多數分析也認為到了明年第一季情形可望好轉。

業界人士透露，由於 DRAM 業界龍頭的三星電子和 SK 海力士的庫存量出現減少，且在南韓產業研究院，還有國策及海外智庫所作的分析當中，紛紛認為半導體市場自明年起將會開始恢復的緣故。

三星電子和 SK 海力士，在 2019 年 Q3 的業績表現慘淡。三星電子的半導體部門，在今年 Q3 的營業利益為 3.05 兆韓元，約只有去年同期的 1/5(22%) 水準。SK 海力士在同期的營業利益表現為 4726 億韓元，更較去年同期大減 93%。

不過，這兩家公司在近期皆出現營運良好之徵兆。SK 海力士在 Q3 業績的電話會議中表示，該公司 6 月底的庫存量為 7 週份，至 9 月底時已減少到 5 週份，實質上已回到正常水準。三星電子的 NAND 快閃記憶體庫存量，也在 Q3 時轉為正常化，DRAM 出貨量大幅超過預期，庫存也因而減少。過去一年，半導體市場因庫存量過多所導致的價格下跌，已有出現好轉的跡象。

DRAM 庫存回復正常、IT 業界需求增加 明年可望超越 2017 (圖片：AFP)

南韓產業研究院也在 11 月 3 日的報告中指出，半導體景氣在今年 2 月觸底，惡化現象趨於平穩，從 7 月開始南韓的半導體出口也開始緩慢回復。

南韓業界也認為在 2018 下半年，特別是到 10 月為止的半導體景氣，出現了空前佳績。若考量到這項因素，今年下半年的半導體出口情形，其實沒有過去所憂心的情形要來的糟。

根據南韓產業研究院的報告，2019 年 1 至 9 月的半導體出口額為 714 億美元，雖較去年同期減少了 25.4%，卻仍高於 2014 ~ 2017 年的平均值。認為到了明年，將會朝著成長方向邁進。

而 Gartner、IC Insights、IHS Markit 等主要研究機構也都預測，在今年呈現負成長的半導體市場，到明年將有 4.8%-10.2% 的成長。

而在半導體景氣已觸底的說法中占有優勢的，包括個人電腦、智慧型手機、伺服器這三大市場，預估在需求量將出現增加。

首先，大量使用高價大容量產品的伺服器製造商，在訂單量出現增加。因美中貿易戰影響，對 IT 產業不景氣抱持憂心態度的微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等提供雲端服務的企業，正陸續增加投資，向這些企業交貨的台灣、中國、美國等伺服器製造業者，也都出手確保 DRAM 及 NAND 快閃記憶體的取得無虞。

DRAM 庫存回復正常、IT 業界需求增加 明年可望超越 2017 (圖片：AFP)

另外還有 5G 時代的來臨，也為半導體產業帶來好消息。5G 智慧型手機所使用的 DRAM 與 NAND 快閃記憶體，在使用量上較 4G LTE 產品要來的多。明年 5G 智慧型手機的市場規模，可望較今年成長 10 倍至 2 億支以上。而 5G 也可望帶動 AI 人工智慧、IoT 物聯網、汽車自動駕駛等的發展，有機會牽引半導體需求的增加。

英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US) 在 CPU 的競爭日趨激烈，個人電腦的價格也逐漸下滑。因此預估，半導體的需求將會隨之增加。近來英特爾為了對超微進行牽制，也將第 10 代 i9 系列的 CPU 價格，調降為原來的一半。

南韓產業研究院表示「2020 的東奧效應，也是帶動電子產品需求增加的好題材」。預測明年南韓的半導體出口，將達 2017 年水準 (979 億美元)，甚至還會超過。南韓半導體業界高層則認為「半導體業若出現改善，會帶動出口增加與國內投資的擴大，可牽引南韓的經濟成長」。