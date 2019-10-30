〈財報〉AMD Q3營收遜色、Q4財測低於預期 盤後股價一度跌近4%

AMD (AMD-US) 於週二 (29 日) 美股盤後公布第三季財報，雖然受密切關注的數據中心業務打敗市場預期，但由於第三季營收低於華爾街預期，且第四季營收財測也低於預期，拖累盤後股價一度下挫近 4%，隨後拉回至下跌 1.95% 報每股 33.03 美元。

基於 non GAAP 財報關鍵數據

營收：年增 9% 至 18 億美元 vs. 18.1 億美元 (Refinitiv 的 IBES 數據)

毛利率：自去年同期的 40% 上升至 43%

營業費用：5.39 億美元

營業收入：2.40 億美元

純益：2.19 億美元

EPS：自去年同期的 0.13 美元上升至 0.18 美元

基於 GAAP 財報關鍵數據

營收：年增 9% 至 18 億美元

毛利率：自去年同期的 40% 上升至 43%

營業費用：5.91 億美元

營業收入：1.86 億美元

純益：1.2 億美元

EPS：自去年同期的 0.09 美元上升至 0.11 美元

前幾日，AMD 更大勁敵英特爾 (INTC-US) 預期，下半年企業對數據中心業務的支出強勁。

過去一週美國晶片廠的財測多空交錯，德儀和賽靈思以中美貿易緊張局勢為由，給了令人沮喪的期望。

市場研究公司 FactSet 的數據顯示，AMD 的運算和圖形部門 (含銷售至數據中心的繪圖晶片) 年增 36% 至 12.8 億美元，打敗分析師估計的 11.3 億美元。

AMD 第二代數據中心晶片 8 月時獲谷歌和推特 (TWTR-US) 採用，這使該公司得以先英特爾一步贏得更多市場份額，因為英特爾預計 2020 年初推出 10 奈米伺服器晶片 (相當於其他製造廠的 7 奈米)。

然而，AMD 的企業、嵌入式和半客製化部門銷售下滑 27%，較 FactSet 預期還低了 1.7 億美元，這縮限了 AMD 的成長。

Moor Insights&Strategy 創始人 Patrick Moorhead 表示，這單位銷售量是因為對新版本主機的預期，導致微軟 Xbox 遊戲機和 Sony 的 PlayStation 需求下降，帶來衝擊。

第四季財測

營收：年增約 48% 至約 21 億美元 (正負 5000 萬美元) vs. 21.5 億美元 (Refinitiv 的 IBES 數據)。

毛利率：44% (非 GAAP)

AMD 預期第四季營收年增 48%、季增 17%，大致均由 Ryzen、EPYC 和 Radeon 的銷售所推升。

AMD 總裁兼執行長蘇姿丰表示，「這是我們 7 奈米 Ryzen、Radeon 和 EPYC 處理器第一個完整的季度，推動我們創下 2005 年以來最高季度營收、2012 年以降最高季度毛利率，以及純益最大同比增幅。」

蘇姿丰說道：「我非常滿意我們的進展，因為我們擁有我們史上最強大的產品組合，強大的客戶動力以及 2020 年與其後的領導產品路徑。」

Summit Insights Group 分析師 Kinngai Chan 表示，市場對 AMD 今年下半年的「期望很高」，這也是為什麼目前 AMD 以明年 EPS 作為預估本益比之基礎下，AMD 預估本益比能在 30 倍左右交投。