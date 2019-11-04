李克強：RCEP已結束全部文本談判、市場准入談判

中國國務院總理李克強今 (4) 日上午在泰國曼谷出席第 22 次東協與中日韓 (10+3) 領導人會議。李克強指出，透過共同努力，區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP)15 個成員國已結束全部文本談判及實質上所有市場准入談判。

李克強在發言中表示，當初 10+3 是應對亞洲金融危機而誕生。在這段期間內，10+3 為促進亞洲乃至於全球經濟發展作出積極貢獻，成為區域合作的成功範例。

目前，國際形勢變化莫測，全球經濟成長減緩，保護主義抬頭，給東協發展帶來新的風險和挑戰。10+3 有責任加強團結協作，共同防範風險與挑戰，拓展發展空間，為地區和全球經濟穩定成長注入新動能。

(圖片: AFP)

同時，李克強指出五大重點反應出 10+3 合作已取得更多實質性成果：

第一，在 15 國共同努力下，區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP)15 個成員國已結束全部文本談判及實質上所有市場准入談判。這是世界上人口數量最多、成員結構最多元、發展潛力最大的東亞自貿區建設取得的重大突破。中國也願意在此基礎上加速中日韓自貿區談判進程，朝向東亞經濟共同體的邁進。

第二，中國支持發表「互聯互通再聯通倡議的聲明」，做好共建「一帶一路」倡議與「地區互聯互通」倡議相連接，在共建經濟走廊、發展經貿產業園區、加速市場規則及標準等「軟聯通」方面加強合作。

第三，各國應根據「10+3 財金合作戰略方向」願景共識，尋求透過財金合作完善區域經濟治理架構，服務區域經濟一體化需要。

第四，中國願與各國落實聯合國 2030 年的可持續發展目標，透過「東亞減貧合作倡議」同各方分享發展經驗，協助縮小地區發展差距。

第五，深入開展人文交流。善加利用 10+3 合作基金，展開更多民眾樂見的合作項目。10+3 文化城市網路已於 10 月啟動，中國歡迎建立 10+3 合作網站，將繼續舉辦 10+3 媒體合作研討會、10+3 青年科學家論壇等活動。

目前 RCEP 談判取得重大突破，將致力於 2020 年簽署協議，促進地區貿易和投資自由化與便利化。