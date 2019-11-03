為順利掛牌 傳沙烏地阿美2兆美元估值將下修

上市過程一波三折的沙烏地阿美 (Saudi Arabia) 根據外媒引述消息人士指出，沙烏地阿拉伯王儲可能接受低於 2 兆美元估值，以確 IPO 能順利成功。目前傳言指出估值將下修至 1.6 兆美元～1.8 兆美元間。

消息人士指稱，沙烏地阿美還考慮將明年的股息再增加 50 億，達 800 億美元以吸引國際投資人。此外，沙烏地阿拉伯有可能在周日正式宣布上市作業，並啟動為期 6 周的路演，並於 12 月中旬在利雅德證券交易所掛牌交易。

(圖片: AFP) 沙國王儲 Mohammed Bin Salman

即使阿拉伯王儲的財富足以支撐 IPO 需求，但投資銀行團仍在努力吸引國際投資人，並已邀請倫敦的基金經理人於下周開會，且期待提升配息將對 IPO 進程有助益。

從 2016 年穆罕默德王儲首度提出要將沙烏地阿美 IPO 以來，沙烏地阿拉伯和沙烏地阿美已對該公司的稅負進行調整，以提高純益，藉以吸引投資人。

首先削減沙烏地阿美支付的所得稅，近期再因為油價相對在低檔，所以調降特許權使用費。這些政策有效刺激沙烏地阿美的估值，但市場上分析師和投資人幾乎都表示，它仍不足以達到 2 兆美元的估值。

而為了進一步提升沙烏地阿美的吸引力，其宣布明年支付 750 億美元股息的計畫，目前正考慮進一步提升至 800 億美元。

若以 1.8 兆美元的估值計算，這意味著股息殖利率為 4.4%，在當今低利時代並不算是太差的報酬。

同時，參與 IPO 的投資人已經取得保證，無論油價如何變化，在 2024 年之前股息都不會下降。如果不得不減少總股息，沙烏地阿美將先減少對政府的配息。