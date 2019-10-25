〈財報〉英特爾營收、獲利、財測全超市場預期 盤後股價大漲3.5%

週四 (24 日) 英特爾 (INTC-US) 美股盤後公布 Q3 財報，營收、獲利表現雙雙超出市場預期，且 Q4 財測亦超越預期，該公司並宣布 200 億美元的庫藏股計劃，消息一出刺激英特爾盤後股價勁揚逾 3%。

週四 (24 日) 英特爾上漲 0.99% 以每股 52.23 美元作收，而在盤後財報公布後，英特爾股價再大漲 3.58% 至每股 54.10 美元。

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基於 non GAAP 財報關鍵數據：

營收報 192 億美元，年增持平，高於市場預期的 180 億美元。

EPS 報每股 1.42 美元，年增 1%，高於市場預期的 1.24 美元。

毛利率報 60.4%，低於去年同期的 65.9%。

研發與營銷、總務、行政支出 (MG&A) 報 47 億美元，年減 5%。

營收按業務別看：

PC 業務營收報 97 億美元，年減 5%，高於市場預期的 95.9 億美元。

數據中心業務報 64 億美元，年增 4%，高於市場預期的 56.2 億美元。

IoT 業務營收報 10 億美元，年增 9%。

Mobileye 業務營收報 2.29 億美元，年增 20%。

非揮發性記憶體業務報 13 億美元，年增 19%。

可編程解決方案業務報 5.07 億美元，年增 2%。

英特爾營收年增率表現 圖片：CNBC

英特爾執行長 Bob Swan 在財報聲明中表示，英特爾經歷了多年的產品組合調整，隨著數據中心營收創下史上新高紀錄，也帶領了英特爾本季繳出不錯的業績表現。

Bob Swan 說道：「目前我們的首要任務是加快成長速度、改善執行力，以及為公司業績精準調配資金運用。」

公司財測展望：

Q4 營收預估落在 192 億美元，高於市場預期的 188.2 億美元。

Q4 EPS 預估落在每股 1.24 美元，高於市場預期的 1.21 美元。

英特爾 Q4 業績動能預計續熱，Bob Swan 並針對全年展望表示，預估英特爾將可望連續第四年繳出不錯的亮眼成績。

而今年以來英特爾股價漲幅約 11%，同期費城半導體指數漲幅則高達約 40%。