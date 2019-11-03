〈觀察〉債券ETF壽險金主若限縮免驚 可趁勢外銷打亞洲盃

債券 ETF 規模持續擴增到 1.1 兆元，但是為整頓債券 ETF 過度集中在壽險業現象，保險業投資債券 ETF 計提資本也設下紅線，一旦壽險業減少投資債券 ETF，這麼龐大的債券 ETF 規模也得有新買家，市場上傳出不少建言聲浪，建議趁著年底金管會將推出「媲美星港財管方案」時，應該將債券 ETF 輸向鄰近市場，協助台灣投信業打亞洲盃。

債券 ETF 在壽險業資金追捧下，近二年來發行規模飛速成長，2017 年才 763 億元，到今年 8 月底已突破兆元，9 月底續增到 1.14 兆元，其中，保險業貢獻的比重就高達 95%。

台灣壽險大量投資債券 ETF，也被金管會盯上，不但要投信事業分散投資人外，金管會也將調整保險業投資債券 ETF 計提資本規定。

其中新增壽險業投資債券 ETF 新公式，預計最快今 (2019) 年底上路，若依新公式計算，壽險業自有資本恐面臨增提壓力，可能讓壽險業投資債券 ETF 水位有所降溫。

壽險業者之所以情有獨鍾債券 ETF，除因壽險業因為銷售保單，必須繳付給保戶資金壓力，驅使不斷投資收益資產，這是全球趨勢，並非台灣獨有。

再者，台灣債券 ETF 是台灣之光，亞洲固定收益 ETF 資產規模占全球比重約 4.6%，台灣債券 ETF 又占亞洲固定收益 ETF 規模 2.9%，可見台灣債券 ETF 的發展在亞洲相當亮眼。

一旦壽險業減少投資債券 ETF，龐大的債券 ETF 規模也得有新買家，而隨著台灣債券 ETF 目前的發展優勢，市場多認為，債券 ETF 已具備替台灣投信業打亞洲盃的實力。

尤其據統計，目前台灣海外投資淨資產高達 1.28 兆美元，其中 72% 是債券投資，僅 28% 是股票跟 ETF，國際投資部位衍生性商品只有 38 億美元，占比很少。

由這些數據可發現，很多高資產族熱愛債券，而 ETF 又是具開發潛力的商品，一旦對海外輸出債券 ETF 將極具市場性，加上韓國、中國等都很積極借鏡了解台灣債券 ETF 市場，顯見亞洲商機可期。

因此，金管會年底將提出的「媲美星港財富管理新方案」，若能趁此「天時地利人和」，助攻債券 ETF 外銷，預期將是投信業者打亞洲盃的一大利多。