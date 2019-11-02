〈鉅亨看世界〉智利動亂的背後

在歷經可能是數十年來最嚴重的抗議之後，智利決定取消 APCE 峰會及聯合國氣候變化會議，兩項重大國際活動舉辦，在引來世人驚訝的同時，它其實也傳達了一個明確的訊息：當前的國內危機不會很快結束。

智利因經濟不公而引發的社會動亂，已經歷時大約兩個星期。10 月 25 日週五，智利首都聖地亞哥爆發了估計有 100 萬人參加的街頭示威抗議行動。伴隨抗議而來的混亂充斥國內，搶劫和縱火襲擊頻傳，警方有時難以掌控局勢，政府被迫臨時呼籲軍隊協助。

智利總統皮涅拉 (Sebastian Pinera) 曾吹捧這兩項大會的舉辦，以證明智利在全球舞台上的作用日益增強，並藉此機會，向世界展示南美最富有的國家。但如今，這成了最尷尬的源頭。

Concepcion 大學政治學教授 Paulina Astroza 表示，這嚴重損害智利的形象，並表明到這些會議召開之日，一切都將無法控制。

示威者：問題不在 30 披索，在 30 年的濫權

智利的示威活動是在兩個多星期前開始的，當時地鐵票價上漲了 30 披索 (約新台幣 1.2 元)，學生抗議集體不交車費，引發了之後的動亂，打開了這個表面尚稱和諧社會的「潘朶拉盒子」。

示威民眾要求總統下台 (圖: AFP)

抗議民眾要求總統下台，控訴政府濫權，強調政府提議的改革是膚淺的，不解決更深層次的問題，問題不在 30 披索，在 30 年的濫權。

政府剛開始以強硬的手段回應抗議，否定活動的要求，造成情勢愈演愈烈。雖然早些時候已做出讓步，皮涅拉政府仍難以平息民眾不滿情緒，無法控制這種缺少實際領導人的抗議浪潮。

政府的讓步作法，包括提高最低工資和最低國家退休金水準、收回地鐵票漲價和計畫中的電費漲價，但未平息爭議。

截至 31 日的統計，在 10 多天的動亂中，至少有 19 人喪生，1000 多人受傷，超過 380 個超市被搶劫，占全國總數的 3 分之 2。在 70 多個車站被破壞，並且安全部隊在第一週實施戒嚴之後，部分地鐵系統已開始啟動服務。

和諧背後的社會不公

智利在 1990 年結束 Augusto Pinochet 的軍事獨裁統治 (1973-1990 年)，他以強力的手段掃除國內的共產主義及左翼組織，執行新自由主義的市場經濟政策，為智利經濟的 20 年快速發展奠定了基礎。但批評者認為，他破壞智利的民主政治，讓人權及民主大幅倒退。

當時通過的憲法在今天仍然有效，教育、養卹金和衛生系統以及電力和供水系統，已基本私有化，但通常公共機構的狀況卻問題重重。

參與示威的 31 歲公立醫院外科醫師 Ricardo Caceres，在智利的公立醫院中藥品匱乏，由於沒有足夠的財務支持，手術也被取消。實際上應該在公共衛生系統上投入的資金，流入了私營部門。

直到最近的動盪之前，智利被視為拉丁美洲最穩定的經濟體，經歷了近 40 年的快速增長。抗議者強調，智利的成長背後，社會的不平等有增無減。

皮涅拉總統去年履新，但在此之前，他也在 2010 至 2014 年擔任總統。他個人財產估計有 28 億美元，是智利最富者之一，也成為示威者們的重要抗議對象。

將為國家帶來重大損失

原本進入 11 月，智利應該是全球的關注焦點，特別是 APEC 的召開。美國總統川普曾經表示，他預計將在 11 月 16 日至 17 日會議期間，與中國國家主席習近平簽署「第一階段」貿易協議，現在他們在尋求替代的地點簽署協議。

政府要求軍隊協助鎮暴 (圖: AFP)

聯合國氣候大會 COP25 是個更大型的會議，政府正在聖地亞哥南部建造一個龐大的臨時會議中心，耗資至少 6200 萬美元，其中包括購買電動公共汽車的計畫。

聖地亞哥 Pacifico Research 經濟學家 Sebastian Diaz 表示，一項非常初步的估算認為，到目前為止的抗議活動，可能會使智利每月經濟活動指標下降 1.5 個百分點，僅零售行業，就估計損失超過 14 億美元，10 月份的全國銷售額，預計暴跌 10% 以上。

智利飯店管理者協會表示，取消活動為經濟大潑冷水，並將損害旅遊業，先前許多人已投資以接待成千上萬的 COP25 峰會代表。去年在波蘭舉行的會議，共接待約 3 萬多名代表。

聖地亞哥 EuroAmerica 分析師 Martina Ogaz 表示，取消主辦將對投資預期產生短期影響，並增加不確定性，因為這表明情況比預期的要糟糕，並導致外國和本地投資減少，以及創造就業機會減少。

目前當地的飯店業者仍抱持一項期待，是 11 月 23 日舉行的足球南美解放者盃決賽，仍未受影響。體育部長 Cecilia Perez 表示，不管 APEC 和 COP25 發生了什麼，這些都是不同的事情。

但如果騷亂情況持續，業者可能連這項體育賽會帶來的經濟效益，都難以期待。