鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-24 00:24

為因應衛福部推動的「在宅急症照護試辦計畫」，金管會證實，已有國泰人壽、富邦人壽及南山人壽等 3 家壽險公司遞件申請試辦計畫，但目前產品僅針對 3 類感染症設計。保險局官員表示，案件仍在審查階段，即便後續獲得核准，業者仍需進行商品開發、系統建置及業務員教育訓練等準備，因此實際上市時程將視各保險公司的籌備狀況而定。

針對外界關心保單保障內容與適用範圍，保險局副局長陳清源說明，由於目前衛福部中央健康保險署僅針對「肺炎」、「尿路感染」及「軟組織感染」等 3 類急症感染症提供相關的發生率統計資料，壽險公司必須仰賴健保署提供的真實經驗數據，才能精算並設計出合理且具公平穩健原則的保險費率，因此目前產品規劃均圍繞在這 3 項感染症進行設計。

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此外，針對部分病友團體反映癌症或身心症亦有「在宅醫療」需求，陳清源指出，保險商品開發的前提是必須具備足夠的統計數據支持。若未來要擴大納入癌症等其他病症，仍須視健保署能否提供相應的統計資料，並需透過健保署與保險公司的協調與配合，目前金管會端尚未收到相關新資訊。

目前國泰、富邦及南山人壽 3 家公司已經送件申請試辦，經核准後，保險公司仍要開發保險商品、系統建置、業務員教育訓練等，完備事前銷售作業，因此，保單正式推出時程，要視保險公司規劃而定。