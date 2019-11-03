〈鉅亨看世界〉三星電子50週年

「在過去的時代，南韓電子產品給人品質不佳，且售價偏高的印象。黑白電視機的價格水準，即使是收入不錯的南韓民眾也難以出手購入。直到三星的出現，促成電子產品的大眾化。也下定決心，要做到帶頭培育出口戰略商品的角色」 - 已故的南韓三星創辦人李秉喆，在他的回憶錄「湖巖自傳」(台灣中文版書名「第一主義」) 中，如此提到他於 1969 年冬天創立三星電子時的心路歷程。

南韓三星電子，在 2019 年 11 月 1 日迎接了創設 50 週年紀念。這個最早員工人數只有 36 人，資本額 3.3 億韓元的小公司，在半世紀後 (2018 年) 成長為年營收 244 兆韓元的大公司，也被富比士雜誌選為全球第 15 大企業。南韓這個全球排行第 12 的經濟大國，三星電子的出口額就占了該國的 22%。更有 12 項由三星電子所生產的電子產品，在全球市場拿下第一。

三星集團少東李在鎔 (圖片：AFP)

然而現在不是三星電子舉杯慶祝的時候，三星集團少東李在鎔捲入朴槿惠相關賄賂案，獲判緩刑。加上中國大廠緊追在後，都可能讓三星在工業 4.0 的時代，於一夕之間跌落深淵。

三星在週五 (1 日) 於南韓京畿道水原事業所舉行的創設紀念儀式，李在鎔也未出席，而由 400 多名的公司高層低調舉行。

有南韓西江大學教授指出「三星電子雖非市場上的先驅，但是在迅速跟上後成為第一，在全球擁有最豐富的技術。然而在所有事物急速轉變的工業 4.0 時代，三星所面臨的危機也非同小可」。

財經界人士擔心李在鎔官司纏身，恐對全球營運造成不良影響。5G、AI、自駕車、量子電腦等未來技術，也正急遽的變化當中。三星電子對於智慧型手機及半導體的過度依賴，目前也難以克服。

南韓漢陽大學教授金昌經也表示「三星正面臨著過去 50 年來所從未遭遇的各種不確定因素。三星若安於現狀，未來恐怕將是遠遠超越我們想像的黑暗」。