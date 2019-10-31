專家：即使近日大漲 高股息股票們仍可能比想像中來得便宜

長期以來「存股」概念即很受市場歡迎，再加上當前市場低率低廉、負殖利率債券又在歷史高檔區徘徊，故能帶來實質收入的高股息股票們，對投資人已更具吸引力。

美股投資人也不免俗地爭相搶進投資高股息股票，再加上擔憂即將到來的經濟放緩，聯手助長了傳統上習慣發放高額股利、但股價未必能強勁上漲的產業，例如公用事業、房地產和消費性必需品。

但是，儘管到目前為止這些高股息類股的 ETF 表現都相當出色，像是公用事業特選產業 SPDR 基金 (XLU-US) 在過去 6 個月上漲 8.5%，而同期標準普爾 500 指數只成長 3%，但 Ned Davis Research 首席美國策略師 Ed Clissold 的一項分析顯示，整體而言，這種漲幅並未讓高股息股變得更加昂貴。

到目前為止，公用事業 ETF 已經上漲 20.8%，而標普 500 指數同期則上漲 21.1%。在 12 個月比較基礎上，公用事業基金的本益比從去年 12 月的 15.1 飆升至如今的 22.8，而標普 500 指數的本益比則是由 17.5 上升至 19.5。

Ed Clissold 寫道，聯準會 (Fed) 從去年底的升息政策逆轉至 2019 年下半年多次降息，這有助於將美債殖利率推至 3 年低點。

Ed Clissold 表示：「目前有 62.5% 的股票股息殖利率高於 10 年期美債殖利率，這個比率是過去 50 年的第三高。」「Fed 再次迫使靠收益維生的投資人重返股市。」

Ed Clissold 進一步指出：「由於偏低的預期成長率，是高股息股票幾乎總是比不發放股利的股票，具有更低的本益比，但是在經歷長達 7 年的寬鬆貨幣政策後，至 2016 年 7 月時，標普 500 願意支付股利之股票的本益比中位數，幾乎與不支付股利的股票們本益比中位數一樣高。」

例如高股息 ETF iShares Core High Dividend ETF (HDV-US) 的本益比只有 15.9 倍，不僅低於 5 年本益比均值 17.3 倍，也低於標普 500 指數的 19.5 倍。

Ed Clissold 補充說道：「由於 Fed 利率正常化，以及產業本身前景成長幅度較小之緣故，容易導致高股息股票本益比較低，截至 2019 年四月，高股息股本益比相對不發放股利之股票的本益比，降至 4 年低點。」

Ed Clissold 總結表示，雖然近幾個月美股快速走高，市場投資人無差別地快速買進美股讓高股息股票看起來也已昂貴不少，但其實高股息股票本益比對比不發放股利之股票之本益比，仍是低於長期平均水平。