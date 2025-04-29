國泰金豪發3.5元現金股利 殖利率6.28% 硬擠下中信金暫居第一
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-29 21:21
國泰金控 (2882-TW) 今（29 日）天公布最新股利政策，經董事會決議每股分派現金股利 3.5 元，追平 2022 年的最佳紀錄，遠遠超出市場預期，若以今日收盤價 55.7 元計算，現金殖利率約 6.28％，也超過中信金 (2891-TW)5.89%，股利及股息殖利率暫居目前已公布股利的公控第一。
目前公布股利的金控中，國泰金以每股現金股利 3.5 元超過中信金的 2.3 元，元大金 (2885-TW) 股利 1.85 元、兆豐金 (2886-TW) 現金股利 1.6 元則分居第三和第四名。
今年配發股利超過 1 元以上的有 8 家，包括中信金、元大金、兆豐金、永豐金 (2890-TW)、玉山金 (2884-TW)、第一金 (2892-TW)、合庫金 (5880-TW)、華南金 (2880-TW)。
國泰金 2024 年累積稅後純益達到 1,111.9 億元，EPS 為 7.28 元，累計稅後純益及 EPS 皆創歷史次高，以此次 EPS 計算盈餘分配率約 48.08%，去年國泰金股利僅發 2 元現金股利，今年約是去年的 1.75 倍。
國泰金控獲利引擎之一的國泰人壽 2024 年稅後純益高達 671.8 億元，創下歷年次高紀錄；第二大獲利引擎國泰世華銀行，2024 年獲利表現則續創歷史新高，去年 12 月稅後純益 13.7 億元，去年全年稅後純益 383.4 億元，年成長逾 3 成。
中信金上周五公布現金股利 2.3 元，今天收盤價 39 元，股息殖利率約 5.89%，市值來到 7664 億元，位居台股市值排名第 9。
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