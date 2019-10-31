〈蘋果財報優〉一文掌握蘋果Q4財報所有焦點

蘋果 (AAPL-US) 週三 (30 日) 盤後公布 2019 會計年度 Q4 財報繳出亮眼成績單，無論是營收、每股純益 (EPS)、下季財測均優於華爾街預期，激勵蘋果盤後股價走高。

蘋果 (AAPL-US) 週三盤後股價走高。

關鍵數據

營收報 640 億美元，高於市場預期的 629.9 億美元

稀釋後 EPS 報每股 3.03 美元，高於市場預期的 2.84 美元

毛利率報 38%，符合市場預期範圍 37.5% 至 38.5%。

iPhone 營收：年減 9% 至 333.6 億美元 vs. 324.2 億美元

穿戴式設備營收：年增 54% 至 65.2 億美元

Mac 營收：年減 4.8% 至 69.9 億美元

iPad 營收：年增 16.9% 至 46.6 億美元

服務營收：年增 18% 至 125.1 億美元 vs. $121.5 億美元

2020 會計年度 Q1 營收財測估落在 855-895 億美元之間，市場預期則為 869.2 億美元。

2020 會計年度 Q1 毛利率估落在 37.5% 至 38.5% 之間。

由於服務、可穿戴設備和 iPad 的加速增長，我們在 2019 財年取得了開創性的第四季最高營收。(圖片：AFP)

蘋果 2019 會計年度 Q4 財報焦點整理如下：

庫克非常樂觀看待 iPhone 11 的假日購物旺季銷售表現。(圖片：AFP)

iPhone 業務持續疲軟

iPhone 銷售額下降至 334 億美元，年降 3%。庫克於財報會議中向投資者保證，由於最新旗艦機 iPhone 11 大受歡迎，iPhone 銷量下滑速度正在放緩。

智慧型手機在許多國家 / 地區已經達到飽和點，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 表示：「我們 9 月份的銷售情況非常好，這主要得益於 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 11 Pro Max 銷售情況。」

庫克表示：「雖然現在還早，但趨勢看起來非常好，我們非常樂觀看待假日購物旺季銷售所做的準備。」

可穿戴設備銷售猛增與服務業務營收持續二位數增長

蘋果的可穿戴設備業務暴風增長，年增率達 54% 至 65.2 億美元。服務業務營收增長 18%，繼續實現兩位數的年增長。

蘋果第四季服務營收貢獻 125 億美元的收入。(圖片：appleinsider)

庫克表示：「由於服務、可穿戴設備和 iPad 的加速增長，我們在 2019 財年取得了開創性的第四季最高營收。」

庫克提到：「蘋果第四季服務營收貢獻 125 億美元的收入，比上季歷史高位紀錄還高出 10 億美元。」

他補充說：「這不是區域性現象，也非是小成功。我們服務營收創下歷史新高，我們正在朝 2020 年將 2016 財年服務營收翻倍的目標邁進。」

大中華地區營收表現

大中華地區為蘋果第三大市場，季總營收 640 億美元中，大中華地區營收佔 111.3 億美元，低於去年同期的 114 億。

Wedbush Securities 分析師 Daniel Ives 說：「蘋果在大中華地區的表現也給投資者留下了深刻的印象，大中華地區佔其業務近 20%，其銷售下降不到 3%。」

蘋果已採取了多種措施來彌補虧損，扭轉命運，包括降價、分期付款與舊換新等計畫交錯進行改變了局面。蘋果預測新 iPhone 將推助中國業務增長，並對美國和中國將達成避免關稅的協議充滿信心。

除了 iPhone 外，庫克認為中國市場有很多積極面向，包括更多重點遊戲獲批准上市、可穿戴設備在中國的表現甚至更好。

庫克認為：「貿易緊張局勢有所緩解，自媒體上看到的評論來看，目前中國市場顯然是積極的，基調已經發生了很大變化。」

新品 AirPod Pro

庫克談到最近推出 AirPods Pro 及其在產品陣容中的地位，他罕見表示，AirPods Pro 並不是必備的升級產品，更多的是提供重度用戶附加功能。

庫克提到：「我們非常期待新的 AirPod Pro 客戶。我想尤其是在早期階段，將是那些今天有 AirPods 的人，他們也想有一對這樣的耳機，以便在需要降噪環境時使用。」

Apple TV+ 於 11 月正式上線

Apple TV+ 於 11 月正式上線。(圖片：AFP)

iPhone 手機全球活躍用戶有 9 億，蘋果計畫透過龐大的用戶群產生更多經常性收入。

蘋果決定為購買新設備的果迷提供免費一年 Apple TV+ 的服務，試圖盡早建立用戶基礎，並向更多人展示其影音內容。

蘋果庫藏股

蘋果持有的總現金為 2059 億美元，較上季度下滑 2.2%，主因是該公司繼續採取積極的庫藏股計畫。蘋果表示，本季其股票回購支出為 180 億美元，股息為 35 億美元。

蘋果未來發展是健康

庫克宣布他將智慧型手表等可穿戴設備及其相關的健康功能視為公司的未來。庫克說：「將來會有一天我們回頭來看，蘋果提供的最大貢獻為健康。」