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與麥當勞合作前途未卜 分析師對Beyond Meat評級分歧

與麥當勞合作前途未卜 分析師對Beyond Meat評級分歧（圖:麥當勞）
與麥當勞合作前途未卜 分析師對Beyond Meat評級分歧（圖:麥當勞）

超越肉類 (Beyond Meat)(BYND-US) 股價在週二 (29 日) 暴跌 22.2%，主受部分因素的影響，其中包括 IPO 股票閉鎖期剛結束以外，分析師認為，Beyond Meat 與麥當勞 (MCD-US) 在加拿大試賣 P.L.T. 漢堡的市場回應，也是表現平平。

Beyond Meat 此前公布第三季財報是首度出現獲利，該公司並將 2019 年營收財測自 2.4 億美元，調升至 2.65 億美元至 2.75 億美元之間。

在財報電話會議中，Beyond Meat 首席執行長 Ethan Brown 談到 Beyond Meat 與餐飲服務合作夥伴關係，特別是與全球最大餐飲連鎖店 Subway、百勝餐飲集團 (YUM-US) 旗下連鎖店肯德基 (KFC)、剛在全美 9000 多個店面採用 Beyond Breakfast Sausage 製作三明治的 Dunkin' Brands (DNKN-US)，還有就是麥當勞。

Ethan Brown 指出在麥當勞的試驗，是實現該公司目標的下一步。

Ethan Brown 說道：「這一重要步驟能讓夢想成真。」「我們早就將目標鎖定在讓 Beyond Meat 無處不在，而幾年前，我設定一個目標，即我自己的小孩能在有駕照之前，就可去主要速食連鎖店點餐 Beyond 產品。」

Ethan Brown 說道，Beyond Meat 現已在全球 53 個國家 / 地區銷售。

但是，正如部分分析師所指出的，只因為麥當勞正在測試 Beyond Meat ，並不代表它將最終出現在菜單上。

Bernstein 分析師在報告中寫道：「一個關鍵問題是麥當勞是否會與美國 Beyond Meat 合作。」他們認為，與麥當勞合作可以讓 Beyond Meat 在 2019 財年增加 1.68 億美元銷售額，並有助於在 2021 財年將銷售額提高到 8.67 億美元

該報告指出，「根據對加拿大安大略省麥當勞的部分通路進行調查，這些麥當勞目前正在測試 Beyond P.L.T. 漢堡，最初的回應絕大多數是正面的，儘管到目前為止，該試驗似乎還沒有取得成功，因此難以在加拿大和美國全國性立即推廣。」

即使將 Beyond Meat 列入菜單，Bernstein 分析師也懷疑該公司是否能跟上麥當勞的發展，「以目前的產能擴張速度，我們相信 Beyond Meat 能夠跟上需求成長，但即使確定與麥當勞建立合作夥伴關係，Beyond Meat 可能需要進行結構調整，以便將其產品能按地區供應以維持服務水準。」

Bernstein 將 Beyond Meat 股票評級訂為「持平大盤」，並將目標價自 100 美元調高至 106 美元

而 Beyond Meat 的執行總裁 Seth Goldman 也談到了股票閉鎖期的結束。

Seth Goldman 在電話會議中說道：「我們過渡到上市公司的過程讓 Beyond Meat 處於一個很好的位置，從而能夠善用面前的巨大成長機會，並且，我們衷心感謝 IPO 前的投資人讓我們達到這一點，並感謝他們的長期承諾和對我們的信任。」

另一間華爾街頭行 Jefferies 則是將 Beyond Meat 評為「持有」，但大幅下調目標價自每股 190 美元調降至 115 美元

Beyond Meat 股價日線走勢圖　圖片：investing.com
Beyond Meat 股價日線走勢圖　圖片：investing.com

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