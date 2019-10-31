與麥當勞合作前途未卜 分析師對Beyond Meat評級分歧

超越肉類 (Beyond Meat)(BYND-US) 股價在週二 (29 日) 暴跌 22.2%，主受部分因素的影響，其中包括 IPO 股票閉鎖期剛結束以外，分析師認為，Beyond Meat 與麥當勞 (MCD-US) 在加拿大試賣 P.L.T. 漢堡的市場回應，也是表現平平。

Beyond Meat 此前公布第三季財報是首度出現獲利，該公司並將 2019 年營收財測自 2.4 億美元，調升至 2.65 億美元至 2.75 億美元之間。

在財報電話會議中，Beyond Meat 首席執行長 Ethan Brown 談到 Beyond Meat 與餐飲服務合作夥伴關係，特別是與全球最大餐飲連鎖店 Subway、百勝餐飲集團 (YUM-US) 旗下連鎖店肯德基 (KFC)、剛在全美 9000 多個店面採用 Beyond Breakfast Sausage 製作三明治的 Dunkin' Brands (DNKN-US)，還有就是麥當勞。

Ethan Brown 指出在麥當勞的試驗，是實現該公司目標的下一步。

Ethan Brown 說道：「這一重要步驟能讓夢想成真。」「我們早就將目標鎖定在讓 Beyond Meat 無處不在，而幾年前，我設定一個目標，即我自己的小孩能在有駕照之前，就可去主要速食連鎖店點餐 Beyond 產品。」

Ethan Brown 說道，Beyond Meat 現已在全球 53 個國家 / 地區銷售。

但是，正如部分分析師所指出的，只因為麥當勞正在測試 Beyond Meat ，並不代表它將最終出現在菜單上。

Bernstein 分析師在報告中寫道：「一個關鍵問題是麥當勞是否會與美國 Beyond Meat 合作。」他們認為，與麥當勞合作可以讓 Beyond Meat 在 2019 財年增加 1.68 億美元銷售額，並有助於在 2021 財年將銷售額提高到 8.67 億美元。

該報告指出，「根據對加拿大安大略省麥當勞的部分通路進行調查，這些麥當勞目前正在測試 Beyond P.L.T. 漢堡，最初的回應絕大多數是正面的，儘管到目前為止，該試驗似乎還沒有取得成功，因此難以在加拿大和美國全國性立即推廣。」

即使將 Beyond Meat 列入菜單，Bernstein 分析師也懷疑該公司是否能跟上麥當勞的發展，「以目前的產能擴張速度，我們相信 Beyond Meat 能夠跟上需求成長，但即使確定與麥當勞建立合作夥伴關係，Beyond Meat 可能需要進行結構調整，以便將其產品能按地區供應以維持服務水準。」

Bernstein 將 Beyond Meat 股票評級訂為「持平大盤」，並將目標價自 100 美元調高至 106 美元。

而 Beyond Meat 的執行總裁 Seth Goldman 也談到了股票閉鎖期的結束。

Seth Goldman 在電話會議中說道：「我們過渡到上市公司的過程讓 Beyond Meat 處於一個很好的位置，從而能夠善用面前的巨大成長機會，並且，我們衷心感謝 IPO 前的投資人讓我們達到這一點，並感謝他們的長期承諾和對我們的信任。」

另一間華爾街頭行 Jefferies 則是將 Beyond Meat 評為「持有」，但大幅下調目標價自每股 190 美元調降至 115 美元。