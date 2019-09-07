魚與熊掌得兼！股息+成長哪裡找？科技股

這產業的股票派息一直都乏人問津，但其實在全球利率動盪的時期，這產業可能是你尋找收益的好去處：科技業。

瑞信數據顯示，過去十年科技業調高了股息支出約 17% 達 880 億美元。蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 是股息支出數一數二高的科技股，單就 2018 年兩家公司就合併返還股東 270 億美元。

瑞信分析師 John Talbott 報告指出，「在目前收益貧乏的環境下，投資者可以在科技業找到股息收益和股息增長。科技業中有很多企業提供不錯的股息收益，且具有高度可支撐的成長率，因此有能力讓股息進一步增長。」

科技公司過去不發股息，是因為高層認為此舉可能示意公司沒有任何令人興奮的新舉措，所以無法將現金流重新投資以刺激進一步成長，這種聚焦成長的心態曾經讓科技業成為投資者寵兒，因此當全球成長放緩時，一些投資者可能就盼著逃離此產業，但一些投資者認為，這樣的心態可能錯了。

無線基金（WIREX）和獨立解決方案財富管理公司的資產組合投資人 Paul Meeks 表示，「隨時間推移，這心態已經轉變了，現在有一群科技股投資人，他們要的不只是一味往前衝的成長，如果企業提撥一部分現金流支付股息，他們也不會死盯著看。」

全球經濟成長放緩、央行寬鬆政策和中美貿易戰，這些讓美國利率下跌，一些經濟體甚至出現負利率，如德國。週二在美國製造業顯示 8 月份陷入萎縮後，當日 10 年期公債直利率下降至 3 年來的最低水準，此舉也讓投資者瘋狂尋找全球能帶來收入的投資。

以下科技股因其穩定和不斷成長的股息，獲得瑞信篩選，其範圍包括科技硬體、軟體和半導體廠商等：

瑞銀 (UBS-US) 全球市場策略師 Keith Parker 表示，「科技股的股息收益加上執行庫藏股時的收益，真的僅次於金融業，如果你想要有高收益加上成長，你有很多價值加上成長的股票口袋名單，在成長放緩時期以及新一輪關稅於 9 月生效之際，你可以藉此撐過市場的波動性。

Parker 警告，在這個低利率和波動時期，並非所有科技大廠都是良好選擇。「去年第四季，我們看到一些高價位科技股遭拋售重創。」

Meeks 將一些派息超出市場、且距離其目標價至少有 10% 上行空間的股票納入其投資組合，其首選包括：

「我也要看到一個成長催化劑，因為如果你只買收益最高的科技股或其他產業，那你就會將 AT&T 和 Verizon 納入投資組合，他們可能配息很高，但他們最高的成長大概是 20 年前的事。」