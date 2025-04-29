5月核電就要歸零 電從哪來？郭智輝認了：84%靠火力發電 今年綠能目標20%
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-29 14:18
因應核電擬於 5 月「歸零」 ，經濟部長郭智輝今（29) 日上午坦誠，屆時國內大部分電力，約有 84% 的電力將由火力發電支撐，未來電力供應將主要依賴低碳天然氣和再生能源，2025 年將再生能源佔比提升到 20%，長期目標是到 2030 年時，希望再生能源能佔到 30%。
郭智輝今 (29) 日上午陪同行政院卓院長出席立法院「施政方針及施政報告繼續質詢」前受訪說明電力供應、再生能源、台電撥補及電價、美國關稅等議題。
目前核三廠二號機為最後一座運轉中的核能發電機，運轉執照到期後也將宣告台灣正式邁入非核家園。因應二號機預計 5 月 17 日停機，國內大部分電力將依靠火力發電，郭智輝表示，目前的電力結構將有轉變，下個月（ 5 月）台灣將停止核能發電，他承認，屆時約有 84% 的電力將由火力發電支撐。
未來的能源規劃，郭智輝表示，台灣未來的能源政策是增加低碳天然氣和綠能，依經濟部原先的目標是在 2025 年將再生能源佔比提升到 20%，長期目標是到 2030 年時，希望再生能源能佔到 30%。
針對部分學者認為，如果主要依靠火力發電，可能會對供電穩定性和空氣品質造成影響 ，同時未來電價也有可能調整，經濟部如何因應。
郭智輝表示，透過增加低碳的天然氣和增加無碳的綠能，對空氣品質應該不會有什麼影響。
由於昨 (29) 日西班牙、葡萄牙發生的大規模停電，政府在應對大規模停電上，是否有防備措施。郭智輝表示，西、葡的大停電，被認為是人為破壞所致，台灣已有配備智慧調度系統，在電源管理方面有因應準備。
關於台電的財務狀況，郭智輝指出，台電目前財務狀況比較緊迫，負債已超過 4000 億元，每年利息支出高達 300 多億元。行政院已決定從過去的歲入歲出賸餘中撥出 1000 億元給台電，目的是改善台電的財務狀況，讓台電更能專注於經營與管理上的問題，這項決定部分是為了回應業者擔心電價調整的壓力。
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