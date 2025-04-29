童子賢：關稅一變再變 訂單舉棋不定 最終電子產品貨架恐空空如也

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-29 18:10

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和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (29) 日指出，關稅政策一變再變，導致電子產品的生產方與消費方互相猜測、觀望，也使得經濟不確定性提高，最終可能造成電子產品的貨架空空如也。

童子賢表示，從生產到消費都要順暢，這對於整體經濟是非常重要的，不僅適用於食品，也適用於電腦或手機產品，需求不確定將使物料調度困難、庫存壓力提升以及價格下滑。

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童子賢舉例，若食品的需求不確定，就無法規劃 3 天、5 天後的市場銷售，導致物料調集產生問題，中間包含交通運輸、冷凍空調、倉儲到備銷都要非常順暢，否則可能使食品貨架空空如也。

童子賢進一步指出，電子產品的配銷雖然不是 3 天、5 天，但是 3 個月、5 個月銷售不順，推出新的 IC 後，舊的 IC 庫存就賣不出去，導致價格下滑。