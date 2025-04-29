波音飛回擬交付飛機 中國商務部回應了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-29 12:10

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近日美國波音公司 (BA-US) 飛回三架擬交付中國航空公司的 737Max 飛機，稱中方已停止接收波音客機，中國商務部周二（29 日）對此表示，美方揮舞關稅大棒，嚴重衝擊全球供應鏈穩定，擾亂國際航空運輸市場，很多企業無法展開正常貿易投資活動。

中國商務部發言人說，美方揮舞關稅大棒，嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際航空運輸市場，很多企業無法展開正常貿易投資活動，中國相關航空公司、波音都深受其害。

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中國商務部發言人稱，中方願繼續支持兩國企業展開正常商業合作，盼美方能傾聽企業呼聲，為企業正常貿易投資活動創造穩定可預期的環境。

據《第一財經》報導，在浙江舟山的波音飛機完工與交付中心，原本有三架 737Max 客機即將交付給中國的航空公司，但最近三架客機陸續從舟山飛回美國。

上周四原本要交付給國航的一架波音 737Max 客機從舟山起飛，目的地是波音總裝廠所在地美國西雅圖。在此之前，已有兩架即將交付給廈航的波音飛機退回美國。

這些飛機飛離舟山，與中國航空公司暫停接收波音飛機有關。不久前，吉祥航空也確認推遲接收原本要交付的一架波音 787 寬體客機。

多家航空公司高層說，目前不僅暫停接收波音飛機，也暫緩採購美國相關航材零件。

一家飛機租賃公司高層也透露，按照合約，從租賃公司引進的波音飛機，繳納租金也要增加相應關稅。

「加徵 125% 的稅率，對航空公司引進美國的飛機來說，將帶來巨額的成本增加，（中國）國內的航空公司可通過尋找替代來源，或者延遲運力的引進等方式來應對。」中國民航業界人士林智杰表示。

林智杰提到，目前中國航空市場的運力還是相對過剩，業者暫緩增加一些飛機運力，不會對具體運營產生重大影響。

替代來源主要是指引進美國以外的飛機。目前航空公司最需要的窄體客機，主要來自美國波音和歐洲空中巴士。去年三大航都接收了國產 C919 飛機，在窄體機市場也有了國產飛機的新選擇。

對波音來說，中國是單一最大海外市場。2018 年業務頂峰時，波音有四分之一新飛機交付給中國，在 2018 年之後，波音在中國的市佔率逐漸被空中巴士趕超。

航班管家的統計數據顯示，截至 2019 年 1 月，空中巴士在中國市場的架數比率為 48.74%，已經超過波音（46.44%）；到了 2024 年，空中巴士的比重繼續提高到 52.73%，波音則減少到 41.36%。