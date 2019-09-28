〈分析〉全球股息比債息還高 但為何不見資金「由債轉股」？

全球央媽接連降息，長期利率持續下降至近年低水準，甚至比股票的現金殖利率還要低上許多。然而，市場卻未見資金由債轉股，背後可能的理由在哪裡？

長債利率大幅低於經濟成長率

今年美國 10 年期公債殖利率已不到 2%，大幅低於名目經濟成長率 4%。歐洲的差距情況更加顯著，儘管歐元區經濟走緩，名目經濟成長率僅有 3% 左右，然 10 年期歐元區債券更進一步轉為負殖利率。

紫: 名目經濟成長率 灰: 10 其公債殖利率 左圖美國 右圖歐元區 (來源: Natixis)

理論上，上述的經濟現象，應導致股票本益比降低，股價將走高。

股票本益比 = 1/(成長率 – 長期利率 + 風險貼水)

股票現金殖利率已高於債券殖利率

此外，全球主要國家的股票現金殖利率，在降息環境裡仍相對持穩。在歐洲，股票現金殖利率多維持在 3% 左右，自 2014 年後，不僅高於長債利率，且隨著殖利率走降，兩者差異約來越大。

美國現在也呈現同樣的現象。今年年中，長債利率下探，穿過了約 2% 的股票現金殖利率。

紫: 股息率 灰: 10 年期債券殖利率 左圖美國 右圖歐元區 (來源: Natixis)

照此現象，若投資人長期持有投資組合，投資這類「定存概念股」的股利收益，比持有債券的收益要好多了。買股比買債的配息報酬率還要好，理論上應出現「由債轉股」的資金潮。

然而，無論是從美國或歐元區觀察，完全不見上述的現象。投資人對債券的淨買入量，仍遠遠高於股票。

淨買入量佔 GDP 比重 紫: 股票 灰: 債券 左圖美國 右圖歐元區 (來源: Natixis)

法規嚴謹、股價已高、不確定性風險… 影響資金流向

為何在這樣的條件環境之下，投資人未出現由債轉股的現象呢？

Natixis 分析師指出，可能的原因有三個。首先，股票市場已經走了多年的多頭，股市的波動度加大，讓投資人信心卻步，擔心將承受資本損失。

第二，法規對於法人機構的監管要求趨於謹慎。以歐盟來說，國家對保險業採用的清償能力制度 Solvency II，要求歐盟保險公司為降低破產風險，必須持有更高的資本金額。而這些規定，降低了法人持有如股票等風險性資產的偏好。

第三，全球的不確定風險因素持續增加，包括地緣政治風險、貿易保護、英國脫歐等等，都阻礙了市場持有股票等風險性資產的信心。