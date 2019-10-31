中國官媒刊「勸世冷靜文」滅火：區塊鏈未來已來，但也要保持理性

中國國家主席習近平 10 月 24 日表態，「中國要把區塊鏈作為核心技術、自主創新的重要突破口，加速推動區塊鏈技術和產業創新發展」。政策面加持下，中國投資人 28 日週一湧入區塊鏈概念股，除了在區塊鏈領域的科技公司外，有些勉強跟區塊鏈相關集團的股票，也在週一連帶漲停，共有逾百股漲停。

值得一提的是，比特幣（BTC）在相關言論發佈後的 24 小時內同步飆漲近 40%，甚至一度站上 1 萬美元大關，其他主流加密貨幣也隨之應聲上漲，以太幣（ETH）上漲逾 10%、瑞波幣（XRP）漲逾 8%，萊特幣（LTC）漲逾 12%。

正當消息越傳越烈、區塊鏈投資熱情持續燃起之時，中國官媒《人民日報》週一晚間發表社評文章提醒投資者，「區塊鏈技術創新不等於炒作虛擬貨幣」，應防止利用區塊鏈發行虛擬貨幣、炒作空氣幣等行為。

文章有指，「區塊鏈未來已來，但也要保持理性」。區塊鏈目前尚處於早期發展階段，在安全、標準、監管等方面都需要進一步發展完善。大方向沒有錯，但是要避免一哄而上、重複建設，能夠在有序競爭中打開區塊鏈的想像空間。

週一狂歡過後，《新京報》、《證券日報》等其他中國媒體也紛紛開始湧現相似報導、社評文章，例如：「發展區塊鏈並不是炒幣」、「區塊鏈應避虛就實」、「區塊鏈不是用來『炒』的」、「蹭熱點追漲非理性」、「別被『蹭鏈者』拉進『韭菜地』」。

根據《彭博社》報導，《人民日報》「勸世冷靜文」一出，深交所資訊科技指數隨即下跌 2.8％，創下月內最大跌幅；與此同時，中國區塊鏈概念股昨（29）日也開高走低，成交量也放大，區塊鏈指數漲幅也收斂，個股開始出現分化，有些個股更是出現跌停。

另一方面，分別來自三家中國券商的交易商向《路透社》透露，他們週一接獲上海證券交易所通知，「要求上市公司在發表任何跟區塊鏈相關的主題時，應基於事實發表聲明，避免誇大或惡意炒作」。截至截稿時間，上海證券交易所並未及時回應置評請求。

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