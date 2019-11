波場(TRON)創始人孫宇晨(Justin Sun)今(30)日凌晨發表推特貼文稱,波場 TRON(TRX)區塊鏈已與三星區塊鏈密鑰庫 (Samsung Blockchain Keystore)的軟體開發工具包(SDK)完成整合。

據了解,三星區塊鏈密鑰庫 SDK 1.2.0 將可幫助用戶管理私鑰,意味著用戶可直接通過三星手機的內置錢包完成 TRX 代幣的收發。此外,該 SDK 還將允許開發人員直接訪問 TRON 區塊鏈並創建去中心化程式(dApp)。

It's official -TRON blockchain is now integrated with Samsung Blockchain Keystore! Download the SDK t.co/nzQRo2A7l1 to build #TRON dApps on Samsung devices!

More details tomorrow at 12:30pm PST during my @Periscope livestream from #SDC19. t.co/WXSRozEnZq

— Justin Sun (@justinsuntron) 2019 年 10 月 29 日

針對這次合作,孫宇晨在官方新聞稿中表示,「我們非常高興能跟三星達成合作。於 TRON 而言,這的確是一座非凡的里程碑。我們將全力支持三星對於區塊鏈技術探索的願景和戰略。」

另一方面,三星官方公告僅提到自家產品更新,且表示三星區塊鏈密鑰庫是集團區塊鏈計劃的關鍵部分,旨在有效解決將「區塊鏈引入行動平台」所引起的一系列安全問題,同時允許注重安全性的用戶將其個資存儲在專用的安全區域中,並由三星 Knox 和 TEE 提供額外保護。

目前為止,除了三星錢包添加支援 TRX 以外,尚未知悉雙方的合作關係還將為 TRX 代幣持有者帶來何種正面效益。孫宇晨數日前曾在推特上預告這段合作關係,並揚言對方公司「將向數十億用戶廣泛推廣 TRON 代幣以及 Dapp」。

不過,根據皮尤研究中心(Pew Research Center)估計,目前全球雖有 50 億人正在使用行動設備,但其中只有半數是智慧型手機。考慮到三星的競爭對手蘋果、華為均佔據相當重要的市場份額,因此很難想象三星區塊鏈秘鑰庫的觸及率能達到「數十億用戶」。

對此,加密貨幣調研機構 MICA Research 也分析稱,三星手機在中國的市占率只有 1% ,最近還關掉中國廠房把製造設計都外包給中國 ODM 廠,另外 TRX 在韓國 Bithumb 交易量也很低,效益其實微乎其微。不過,TRX 仍因此上漲了 9% 左右。

Samsung Blockchain Keystore SDK Version 1.2.0. adds APIs to support #TRON transactions. @Samsung #Blockchain Keystore SDK allows your Android app DApp, to communicate directly with Samsung Blockchain Keystore, a preloaded feature on selected Galaxy devices. pic.twitter.com/AGKZjR6Wi0

— TRON Foundation (@Tronfoundation) 2019 年 10 月 30 日

相關文章:Samsung 證實 Galaxy S10 具備私鑰儲存功能

這篇文章 三星區塊鏈密鑰庫 SDK 支援 TRON!分析:效益微乎其微 最早出現於 區塊客。

『新聞來源/區塊客 https://blockcast.it/』