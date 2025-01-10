鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29.39億美元，NeoGas(GAS)24小時漲幅達11.9%
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格94,802.12美元，24小時漲跌幅+1.59%；以太幣(ETH)現報價格3,298.45美元，24小時漲跌幅-0.54%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達29.39億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達15.59億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.87億美元。
24小時漲幅：NeoGas(GAS)24小時漲幅11.9%；RUNE(RUNE)24小時漲幅11.7%；Stratis(STRAX)24小時漲幅7.68%。
24小時跌幅：Sleepless AI(AI)24小時跌幅15.2%；STMX(STMX)24小時跌幅10.4%；Sui(SUI)24小時跌幅9.75%。
近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅34.4%；TROY(TROY)近一週漲幅30.3%；ATA(ATA)近一週漲幅28.7%。
近一週跌幅：HIVE(HIVE)近一週跌幅30.1%；NeoGas(GAS)近一週跌幅21.7%；Ark(ARK)近一週跌幅20.8%。
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