鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29.39億美元，NeoGas(GAS)24小時漲幅達11.9%

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 17:15

‌



24小時漲幅：NeoGas(GAS)24小時漲幅11.9%；RUNE(RUNE)24小時漲幅11.7%；Stratis(STRAX)24小時漲幅7.68%。

24小時跌幅：Sleepless AI(AI)24小時跌幅15.2%；STMX(STMX)24小時跌幅10.4%；Sui(SUI)24小時跌幅9.75%。

‌



近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅34.4%；TROY(TROY)近一週漲幅30.3%；ATA(ATA)近一週漲幅28.7%。