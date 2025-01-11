鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過28.86億美元，金屬幣(MTL)24小時漲幅達6.65%

鉅亨網新聞中心 2025-01-11 10:15

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24小時漲幅：金屬幣(MTL)24小時漲幅6.65%；NeoGas(GAS)24小時漲幅2.67%；Ethena(ENA)24小時漲幅3.57%。

24小時跌幅：FTM(FTM)24小時跌幅9.35%；Notcoin(NOT)24小時跌幅11.3%；HIVE(HIVE)24小時跌幅11.7%。

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近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅32.8%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅28.1%；ATA(ATA)近一週漲幅27.2%。